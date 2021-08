Dass aus kleinen Bächen reißende Ströme werden können, ist nach der Katastrophe im Ahrtal jedem schmerzlich bewusst geworden. Sich für Unwetter so gut es geht zu rüsten, ist allerorten das Ziel von Städten und Gemeinden. Wichtig bei der Erarbeitung von Vorsorgekonzepten ist dabei das Wissen der Bürger.

Norbert Schott (SPD) war nach dem jüngsten Starkregen in der Pfalz erleichtert: „Ich war froh, dass wir die Regenrückhaltebecken haben“, sagt der Asselheimer Ortsvorsteher. Sonst wäre das Wasser wohl wieder ins Dorf gelaufen – so wie in den 1960er und Ende der 1990er Jahre. Es floss in die beiden Regenrückhaltebecken. „Und es wäre dort auch noch ausreichend Platz für mehr gewesen“, sagt Schott.

Das Thema Hochwasservorsorge ist nach der Katastrophe im Ahrtal wieder ins Bewusstsein gerückt.

Ortsvorsteher Schott und Hochwasserschutz-Experte Martin Cassel gehen deswegen davon aus, dass das Thema bei den beiden Bürgerversammlungen, die im September in Grünstadt geplant sind, eine größere Resonanz erfahren wird, als das im Herbst der Fall war: Ende Oktober war bei einer Bürgerversammlung zum Thema kein einziger Asselheimer Bürger ins Weinstraßencenter gekommen, Schott war danach ziemlich enttäuscht. Der Termin – wenige Tage vor dem zweiten Lockdown – war allerdings auch unglücklich gewählt. Und bei Bauamtsleiterin Melanie Vatter meldeten sich im Nachgang einige Asselheimer, die erklärten, dass nicht Desinteresse, sondern die Corona-Lage ausschlaggebend für ihr Fernbleiben gewesen sei, wie sie berichtet. Das Thema liege ihnen schon am Herzen.

Man muss die Leute nicht mehr überzeugen

Martin Cassel, der für das Planungsbüro Obermeyer in Kaiserslautern Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzepte in vielen Orten in Rheinland-Pfalz erarbeitet, sagt, er merke ein stärkeres Interesse der Bevölkerung am Thema – bei einer Bürgerversammlung in Eisenberg waren jüngst rund 70 Menschen dabei. Er müsse die Leute nicht mehr mit „Katastrophenfilmen“ davon überzeugen, dass auch der kleinste Bach zum Strom werden kann. Das sei im Juli jedem klar geworden. Mit Verweis auf den Klimawandel und dessen Folgen folgert der Fachmann: „Wir haben mit dem Eisbach ein relativ ruhiges Gewässer. Aber wenn’s dicke kommt, kann es sein, dass auch der Eisbach überflutet.“

In Asselheim kann unter anderem die Lage zum Problem werden: Hinter der Auweg-Siedlung ist ein Hang, und es gibt wenig Halt, wenn Wasser und Schlamm den Berg hinablaufen. Denn auf der Böschung kommt das Wasser von einer großen Fläche zusammen und muss abfließen. In der Vergangenheit war der Bau eines Regenrückhaltebeckens nördlich der Siedlung (westlich von Kita und Turnhalle) im Gespräch. Ob dieses Becken gebaut werde, müsse man im Zuge der Erstellung des Konzepts diskutieren, sagte Bauamtsleiterin Melanie Vatter im Herbst zur RHEINPFALZ.

Zwei Bürgerversammlungen nach den Ferien

Die Stadtverwaltung hat gleich nach den Sommerferien zwei Bürgerversammlungen geplant, eine für Asselheim, eine weitere für Grünstadt und Sausenheim. Ziel sei es, detailliert und mit den Erinnerungen der Bürger alle kritischen Punkte anhand der Starkregenkarte durchzugehen, berichtet Cassel. Gefragt sind dabei auch Fotos und Filmaufnahmen jener Tage.

Insgesamt müsse man aus dem, was an der Ahr passiert ist, lernen, findet der Fachmann: „Es ist nicht sehr geschickt, Krankenhäuser, Altenheime oder Heime für Menschen mit Behinderung in tiefen Lagen anzusiedeln.“ Und ebenso wichtig wie die richtige Lage der Gebäude sei es, die kritische Infrastruktur – Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen – besonders zu schützen: „Das ist das, was nicht ausfallen darf“, sagt der Ingenieur.

Bauamtsleiterin Vatter sagt, die Erkenntnisse aus den bereits erfolgten Begehungen in den Orten (unter anderem mit der Feuerwehr) und die Erfahrungswerte aus den Bürgerversammlungen im September würden in das Vorsorgekonzept eingearbeitet. Anfang kommenden Jahres soll den Bürgern ein mit den Fachbehörden des Landes abgestimmter Entwurf eines Hochwasservorsorgekonzeptes vorgestellt werden. Darin sollen Maßnahmen zum Schutz vor Wassermassen vorgeschlagen werden. In dem Konzept spielten folgende Fragen eine Rolle: „Was bringt die Maßnahme? Warum wird sie vorgeschlagen? Welche Fördertöpfe gibt es dafür? Wer wäre zuständig und wer wäre zu beteiligen?“, wie Vatter die Richtung zusammenfasst. Der Stadtrat wiederum müsse über die Priorisierung der Vorschläge entscheiden.

Für die Verwaltung habe das Konzept den Vorteil, genau zu wissen, wo man künftig bauen oder nachverdichten könne und wo man das unterlassen sollte. „Das Konzept dient der Verwaltung für die Bauleitplanung“, sagt Vatter. Die Bürgerbeteiligung ist bei der Erarbeitung von Hochwasservorsorgekonzepten fest verankert, Vatter hält das für richtig und wichtig – und hofft deswegen, dass viele Menschen zu den Versammlungen kommen.

Wie kann man Haus und Hof schützen?

Nicht zuletzt hilft der ganze Prozess den Grünstadtern, Asselheimern und Sausenheimern auch, zu erfahren, wie sie Haus und Hof vor Schäden durch starken Regen schützen können: Denn bei den Bürgerversammlungen werden Tipps gegeben. Es werde auch angeboten, sich beraten zu lassen, berichtet Cassel. Es kämen Fachleute nach Hause, die Hinweise geben, wie man das eigene Anwesen absichern könne. Nach der Beratung bekommen die Hauseigentümer eine Zusammenfassung an die Hand und können sich dann ans Werk machen. Es sei für gemeinhin so, dass die Bedrohung durch Extremereignisse unterschätzt werde, weiß Cassel. Wahr sei aber auch: „Es trifft nicht immer nur die anderen.“

Termine

Bürgerworkshop für die Bewohner von Grünstadt und Sausenheim am Donnerstag, 2. September, 18 Uhr, Weinstraßencenter, Grünstadt. Bürgerworkshop für die Bürger von Asselheim am Dienstag, 7. September, 18 Uhr, im Weinstraßencenter, Grünstadt. Für beide Veranstaltungen gilt: Das Planungsbüro Obermeyer möchte Erfahrungen und Vorschläge zum Hochwasserschutz diskutieren. Sollten die Bürger Fotos oder Filme von vergangenen Starkregenereignissen und den Schäden haben, bittet die Verwaltung darum, das Material mitzubringen. Coronabedingt wird um schriftliche Anmeldung (Personenzahl, Name, Anschrift, Telefon) bei der Stadtverwaltung, Bauabteilung, Kreuzerweg 2, 67269 Grünstadt, gebeten. Die E-Mail-Adresse lautet: bauamt@gruenstadt.de.