Für den Nettobetrag von 21.310 Euro soll in Altleiningen ein Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept erstellt werden. Dafür haben sich der Bau-, der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Gemeinderat in ihrer Gemeinschaftssitzung am Dienstag jeweils einstimmig ausgesprochen.

Den Zuschlag erhielt das Büro ipr Consult. Die Neustadter Firma wird den Plan in einem Bearbeitungsbündel mit den Konzepten für die anderen vier Ortschaften der ehemaligen Verbandsgemeinde Hettenleidelheim anfertigen. Dafür wird ein gemeinsamer Förderantrag eingereicht. Das Land stellt einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent in Aussicht. Vor den getrennten Abstimmungen in den Altleininger Gremien ist für das kürzlich verstorbene Rats- und Ausschussmitglied Volker Spindler aus der WG Dennhardt Markus Dieter nachgerückt und verpflichtet worden.