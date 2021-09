Der Sportbund Pfalz ruft seine Vereine zu einer Sportmaterial-Spendenaktion auf. Begünstigte sollen jene Vereine sein, die von der Hochwasserkatastrophe gebeutelt sind.

Die Hochwasserkatastrophe ereilte im Juli große Teile des nördlichen Rheinland-Pfalz’, insbesondere das Ahrtal. Viele Menschen wurden überrascht von den Fluten, verloren ihr Haus, ihr Hab und Gut – und teilweise sogar nahestehende Menschen. Auch existieren unzählige Sportstätten nicht mehr, der klassische Sportvereinsbetrieb ist lahmgelegt. Der Sportbund Pfalz ruft daher unter dem Motto „Vereine helfen Vereinen“ dazu auf, gebrauchsfähiges, aber abkömmliches Sport-, Trainings- und Wettkampfmaterial zu spenden.

Alle von der Flut betroffenen Vereine kommen aus dem Rheinland, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Präsidentin des Sportbundes Rheinland, Monika Sauer: „Ich bin mir sicher, dass sich die Lager schnell füllen und auch diese Aktion ein Erfolg werden wird. Ich darf mich schon jetzt im Namen der Sportvereine, die in ihrer Existenz bedroht sind, für die Spendenbereitschaft bedanken.“

„Wir wissen, dass Sportler untereinander solidarisch sind und ich bin mir sicher, dass die Unterstützung für die in Not geratenen Vereine im Rheinland groß sein wird. Ich rufe daher unsere pfälzischen Vereine und Fachverbände auf, mitzumachen. Es ist eine gute Sache und wir helfen sehr gerne. Hoffen wir auch, dass bald wieder ein Stück weit Normalität für die betroffenen Menschen, Familien und auch Sportvereine eintreten wird“, sagt Elke Rottmüller, Präsident des Sportbundes Pfalz.

„In der betroffenen Region fehlt es an allem“, weiß LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick. „Bälle, Tore, Gymnastikmatten, Schläger, Netze, Turnbänke, Sprungkästen und vieles andere mehr.“

KONTAKT

Damit nicht jeder Verein den aktuell ohnehin schwierigen Weg ins nördliche Rheinland-Pfalz auf sich nehmen muss, wurden in der Pfalz bis zunächst 31. Oktober an folgenden Standorten „Sportgeräte-Depots“ eingerichtet, an denen die Spenden abgegeben werden können: Turnerjugendheim Annweiler, Turnerweg 60, 76855 Annweiler am Trifels; Anlieferung Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr. Telefonische Absprachen und Anmeldung zur Anlieferung unter 06346/6487 oder 06346/3006916; Sportschule Schifferstadt, Am Sportzentrum 6, 67105 Schifferstadt; Anlieferung Montag bis-Freitag, 8 bis 16 Uhr. Telefonische Absprachen zur Anmeldung zur Anlieferung unter 06235/2158; Werksgelände, Ringstraße 13, 67697 Otterberg, Lkw-Einfahrt Firmengelände; Anlieferung Montag bis Donnerstag, 7 bis 15 Uhr, Freitag bis 14 Uhr. Telefonische Absprachen zur Anmeldung zur Anlieferung beziehungsweise Anfrage nach Zusatzterminen unter 0170/8532459

Infos: www.lsb-rlp.de/vereinehelfenvereinen.