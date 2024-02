Das Vorsorgekonzept für Hochwasser- und Starkregen-Ereignisse für Grünstadt, Asselheim und Sausenheim soll bei drei Einwohnerversammlungen vorgestellt werden. Die Informationsabende finden getrennt nach Ortslagen jeweils um 18.30 Uhr in der Turnhalle Asselheim, Langgasse 71, statt: am Dienstag, 6. Februar (Asselheim); am Mittwoch, 7. Februar (Grünstadt); und am Donnerstag, 29. Februar (Sausenheim). Die Stadtverwaltung, die Stadtwerke Grünstadt, der Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt sowie das Planungsbüro Obermeyer Infrastruktur, das Konzept erstellt, beantworten im Anschluss an den Vortrag Fragen. Ein Konzept zum Hochwasserschutz ist schon seit 2016 in Planung. Wie Martin Cassel vom Planungsbüro Obermeyer bei einer früheren Veranstaltung betonte, ist eine Besonderheit, dass keine überlaufenden Bäche oder Flüsse Überschwemmungen in Grünstadt und seinen Ortsteilen verursachten. Vielmehr sei es durch die Hanglage wahrscheinlicher, dass sich bei Starkregen Sturzbäche bildeten, die über Weinberge und Wirtschaftswege in die Wohngebiete strömen. Außerdem gebe es einige Bäche und ehemalige offene Entwässerungsgräben, die durch Rohre unter die Erde verlegt wurden. Sei das Kanalsystem durch starken Regen überfüllt, bahne sich das Wasser wieder überirdisch seinen ursprünglichen Weg über die Straßen. Zuletzt standen die Bärenbrunnenstraße in Sausenheim 2021 und die Grünstadter Fußgängerzone nach einem anhaltenden Regen im Juli 2018 derart stark unter Wasser, dass sogar Obstkisten von Lebensmittelständen mitgerissen wurden.