Zum 35. Mal feiern am Samstag die Steinborner im Zentrum auf dem Freiherr-vom-Stein-Platz ihr Angerfest. Organisiert wird das Ganze vom Verein Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn (LWS), der sein großes Zelt aufbaut und auch für das leibliche Wohl der Besucher sorgt. Von 18 Uhr bis Mitternacht treffen sich nicht nur die einheimischen Nachbarn und Freunde, auch über die Grenzen des Ortsteils hinaus zieht das Angerfest immer zahlreiche Besucher an. Für die Kinder ist ein Ballonweitflug-Wettbewerb vorgesehen und für die musikalische Unterhaltung sorgen Andreas Sawinski und Björn Wilding von „Die Buwe“. Aus bescheidenen Anfängen in einem überdachten Garagenhof hat sich das Angerfest im Laufe der Jahre zum eigentlichen Hochfest der Steinborner entwickelt. Dass die Bewohner und Besucher zu feiern verstehen, zeigte sich bereits zehn Jahre vor dem ersten Angerfest 1973, als in der neuen Siedlung das jährliche Sommerfest der damaligen Siedlervereinigung (SVS) – so der Vereinsname vor der Umbenennung in LWS – gefeiert wurde. Aus der Taufe gehoben wurde dann das Angerfest 1983 nach dem Bau der SVS-Garagen und nach der Fertigstellung des Zentrumsplatzes wurde dieser Standort des Festes.

Stichwort: Dorfanger



Als Anger bezeichnet man einen Dorfplatz, der in Gemeindebesitz ist. In früheren Zeiten diente er als Viehweide, oft befand sich dort auch der Dorfbrunnen oder Löschteich, der die Wasserversorgung im Brandfall sicherstellte. Auch im Steinborner Zentrum plätschert ein Brunnen (Born), in dem aus einem Stein Wasser fließt, als Namensgeber des Eisenberger Ortsteils.