Durchschnittlich zwei Kinder erblicken jeden Tag im Kreiskrankenhaus Grünstadt das Licht der Welt. Und natürlich gibt es auch rund um das Weihnachtsfest keine Verschnaufpause im Kreißsaal. Vier Jungen sind es diesmal, die ein Christkind werden wollten.

Exakt an Heiligabend wurde ein Junge mit dem klangvollen Namen Edoardo im Kreiskrankenhaus in Grünstadt geboren. Die Mutter hat mit Gioia, was im Italienischen „Freude“ bedeutet, gleich den passenden Vornamen. 4050 Gramm schwer bei einer Körperlänge von 53 Zentimetern war der Knabe, der um 6.31 Uhr als neuer Erdenbürger begrüßt werden konnte. Edoardo hat eine zwei Jahre alte Schwester, die auch im Kreiskrankenhaus auf die Welt kam, wie der Vater Gianfranco Geloso erzählt. „Die Klinik hatten wir uns nach Mundpropaganda und Internetrecherche ausgesucht und wir waren sehr zufrieden“, sagt er. Mit dem Geburtstag werde man sich arrangieren müssen, meint der Lambsheimer. Errechneter Termin sei der 14. Dezember gewesen, aber nach zehn Tagen über der Zeit habe die Entbindung eingeleitet werden müssen. Schön sei, dass an Edoardos Ehrentag immer die ganze Familie zusammen sein werde. „Schwierig wird es aber, wenn er später mit seinen Freunden feiern will, die dann grundsätzlich keine Zeit haben“, schlussfolgert der Papa, dass wohl meist nachgefeiert werde.

Edoardo ist am 24. Dezember geboren. Foto: Benndorf

Marius und Patrick kommen am 25. Dezember

„Vielleicht werden wir öfter am Namenstag im Januar feiern“, überlegt Marc Dick, der bei seiner Frau Katja und seinem Erstgeborenen Marius ein paar Tage in einem Familienzimmer des Kreiskrankenhauses verbringt. Der Junge, der „planmäßig“ am 23. Dezember hätte geboren werden sollen, hat sich noch einen ganzen weiteren Tag Zeit gelassen und den Heiligen Abend um eine knappe Stunde verpasst. Das Licht der Welt erblickte er am 25. Dezember um 0.50 Uhr. Stolze 4100 Gramm brachte der 57 Zentimeter lange Marius auf die Waage. Seine Eltern, die mit ihm in Rüssingen wohnen, hätten es nach Kirchheimbolanden fast ebenso weit gehabt wie nach Grünstadt. Da sie aber nur Gutes über das Kreiskrankenhaus gehört hätten, sei ihnen die Entscheidung leicht gefallen.

Ebenfalls am Ersten Weihnachtsfeiertag geboren wurde Patrick Luchian. Das dritte Kind einer in Grünstadt lebenden Frau kam morgens um 7.49 Uhr. Der Bub maß 53 Zentimeter und wog 3600 Gramm.

Patrick Luchian hat am 25. Dezember das Licht der Welt erblickt. Foto: Benndorf

Milo wiegt 3190 Gramm und ist 52 Zentimeter groß. Die Ankunft des Erstgeborenen von Samara Walther und Jan Neunzehn aus Sausenheim war für den 11. Januar errechnet worden. Als klar war, dass er früher auf die Welt kommen musste, sei der Wunsch-Geburtstag der 22.12.22 gewesen, so die Mutter. Geholt worden sei ihr Sohn am Ende der 37. Schwangerschaftswoche am 23. Dezember um 8.44 Uhr. Mit der Versorgung im Kreiskrankenhaus zeigt sich Walther sehr zufrieden und verrät: „Ich bin hier übrigens auch schon geboren worden.“

Milo ist am 23. Dezember auf die Welt gekommen. Foto: Benndorf

Für den 26. Dezember hatte sich laut den Stationsschwestern kein weiteres Kind angekündigt. In diesem Jahr sind bislang 749 Babys in Grünstadt geboren worden, darunter ein Zwillingspärchen. Im vergangenen Jahr waren es um dieselbe Zeit 795 Säuglinge.