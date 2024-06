Nach der gelungenen Premiere des Hobbykünstlermarktes in Lautersheim im vergangenen Herbst soll es am 2. Juni eine Neuauflage geben. Weil es sich dabei um einen Sonntag handelt, bedarf der Basar nach dem 2014 in Kraft getretenen rheinland-pfälzischen Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte einer behördlichen Genehmigung.

Die Erlaubnis für eine sonntägliche Veranstaltung mit Verkaufscharakter kann nur erteilt werden, wenn es sich um einen Floh- oder Trödelmarkt beziehungsweise einen privilegierten