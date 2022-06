Die sommerlichen Temperaturen von fast 30 Grad haben die Menschen in der Region in die Freibäder gelockt. Besonders am Donnerstag sei das Geschäft gut gelaufen, berichtet Cebrail Avci, der Pächter des Hettenleidelheimer Schwimmbads. Am Freitag sei es auch gut besucht gewesen, doch einige freie Plätze auf der Liegewiese habe es trotzdem noch gegeben. Auch das Grünstadter Cabalela war gut besucht. Am Freitag war dort niemand mehr für eine Auskunft zu erreichen. Bei Angelo de Zordo, der die Eiscafés Venezia und Dolomiti betreibt, hat sich das gute Wetter ebenfalls bemerkbar gemacht. Allerdings weniger am Eis als an den Getränken. „Bis etwa 28 Grad ist das Wetter für Eis gut. Danach kühlt es auch nicht mehr so sehr“, sagte er gestern. Viele Innenstadtbesucher suchten dann aber gerne ein schattiges Plätzchen, wo sie etwas trinken können. Bei warmem Wetter verkauften sich aber auch Smoothies und Frozen Yogurt gut, so de Zordo. Was das Eis angeht, seien in diesem Jahr die Fruchtsorten sehr beliebt, beim Milcheis liege Salz-Karamell vorn. Für Samstag sind laut Deutschem Wetterdienst im Leiningerland 36 Grad gemeldet. Obwohl der Italiener de Zordo warmes Wetter mag, ist ihm auch das zu heiß, sagt er. „Ich komme aus den Dolomiten, nicht aus Sizilien.“