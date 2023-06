Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landesweit 57 Bauprojekte, davon 19 in der Pfalz, können am letzten Juni-Wochenende beim Tag der Architektur angeschaut werden. Darunter ist ein wunderschönes Haus in Quirnheim. Rund 300 Quadratmeter Wohnfläche sind in einer denkmalgeschützten Scheune entstanden – in einem erstaunlichen Tempo trotz gewaltiger Herausforderungen.

„Architektur verwandelt“ – mit diesem Motto des Tags der Architektur sind zum einen ganz allgemein Umgestaltungen gemeint, es geht aber auch um den Trend zum Bauen im Bestand.