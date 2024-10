Die beiden Lokalhistoriker Richarda Eich und Günter Herrmann haben für 2025 wieder einen Kalender mit historischen Stadtansichten zusammengestellt. Verkauft wird er zum Preis von fünf Euro bei der Papeterie Breuer, der Buchhandlung Frank, der Stadtbücherei und der Tourist-Info. Der komplette Erlös geht dieses Jahr an den Freundeskreis der Stadtbücherei. Im Vorjahr bekam der Förderverein des Kreiskrankenhauses so 1000 Euro. Die insgesamt 13 Blätter zeigen zum Beispiel die Hauptstraße und die Grotten im Stadtpark. Eine Aufnahme ist beim Jakobimarkt 1938 entstanden, am traditionellen Termin dieses Rummels findet mittlerweile das Weinfest statt. Ein weiteres Bild zeigt den Umzug zur Winterverbrennung 1930. Besonders interessant findet Eich eine Innen- und Außenansicht des Cafés Karl aus dem Jahr 1930, heute ist in dem Gebäude das Eiscafé Venezia. Relativ neu ist eine Luftaufnahme des Areals rund um die katholische Kirche von etwa 1960.