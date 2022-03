Die Ukraine-Hilfe Bockenheim hat den Geschichtswissenschaftler Klaus Becker für einen Vortrag über die Ukraine gewinnen können. Er will auf die Geschichte und auf die derzeitige Situation in dem Land eingehen, das er oft bereist hat und in dem seine Schwiegereltern leben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin begründet das völkerrechtswidrige Verhalten mit einem angeblichen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine und mit einer neonazistischen Staatsführung. Er verweist auf historische Ansprüche auf das ukrainische Territorium und nimmt dazu Bezug auf die Kiewer Rus, ein frühmittelalterliches Großreich, das als Vorgängerstaat von Russland, Ukraine und Belarus gilt.

Unter dem Titel „Fakten statt Fakes – Eine historische Hinführung zum Verständnis des Ukraine-Kriegs“ referiert der Historiker Klaus Becker am Sonntag, 3. April, 11 Uhr, in der Emichsburg. Er wird – ausgehend von einer Beschreibung der Kiewer Rus – die getrennte historische Entwicklung Russlands und der Ukraine bis in die Neuzeit aufzeigen, sich dabei mit Putins Argumenten auseinandersetzen und diese den Fakten gegenüberstellen. Er will zudem auch über die aktuelle Lage in der Ukraine informieren, insbesondere über die Situation in der Hafenstadt Mariupol, wo seine Schwiegereltern leben.

Becker, Jahrgang 1963, promovierte über „Die KPD in Rheinland-Pfalz“ an der Uni Mannheim und gilt als ausgewiesener Stalinismus-Experte. Er arbeitet als stellvertretender Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen. Seit 1997 unternimmt er regelmäßig Besuchs- und Studienreisen nach Estland, Russland und in die Ukraine.