Zu einem Himmelfahrtsgottesdienst mit Abendmahl laden die protestantischen Kirchengemeinden Grünstadt, Sausenheim, das Pfarramt An der Eis und die Stadtmission Grünstadt ein. Die Andacht findet an der Asselheimer Weinwanderhütte statt und beginnt um 10 Uhr. Pfarrer Andreas Funke wird die Predigt halten. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Posaunenchöre der Stadtmission und der evangelischen Gemeinde Sausenheim. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht in gemütlicher Runde die Möglichkeit bei Essen und Trinken noch gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Weinwanderhütte hat geöffnet.