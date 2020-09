Am 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag. Durch die Corona-Pandemie seien Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen vor besondere Herausforderungen gestellt, so das Netzwerk Demenz Bad Dürkheim. Es hat ein Programm zusammengestellt, um mit Betroffenen, Angehörigen und Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Jeden Tag gibt es die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen telefonischen Rat zu erhalten oder einfach nur über die Situation zu sprechen. Der Mittwoch steht dann ganz im Zeichen des neuen Angebotes der Gemeindeschwestern plus. Dazu gibt es auch einen Stand.

Termine: Montag, 21. September, 14 bis 16 Uhr, Christiane Grünewald, Validation-Teacher, zum Thema „Einfühlsam kommunizieren mit Menschen mit Demenz“, Telefon 06322/9423734. Dienstag, 22. September, 14 bis 16 Uhr, Pflegeberater Martin Franke zum Thema „Was können Angehörige tun?“, Telefon 06322/9108865. Mittwoch, 23. September, „Tag der Gemeindeschwestern plus“: 10 bis 13 Uhr, Stand zum Thema „Wenn sich das Vergessen ins Leben schleicht – Kunst mit Demenz“, Obermarkt, Bad Dürkheim, mit Vera Götz, Gemeindeschwester plus und Heike Hambsch, Pflegeberaterin. 10 bis 12 Uhr, Gemeindeschwester plus Martina Laubscher zum Thema „Ernährung bei Demenz“, Telefon 06322/9619127. 10 bis 12 Uhr, Gemeindeschwester plus Birgit Langknecht zum Thema „Sicher zu Hause leben – Gefahren vermeiden“, Telefon 06322/9619126. Donnerstag, 24. September, 14 bis 16 Uhr, Einrichtungsleiterin Heike Köppe zum Thema „Gut aufgehoben mit Demenz im Pflegeheim“, Telefon 06322/795101. Freitag, 25. September, 14 bis 16 Uhr, Chefärztin Dr. Sigrid Göttlicher zum Thema „Welche Behandlungsmöglichkeit gibt es bei Demenz?“, Telefon 06322/607130.

Fragen zum Programm und dem Netzwerk beantwortet Martin Franke, Telefon 06322/9108865.