Seit Anfang Juni dürfen wieder Besucher ins Kreiskrankenhaus in Grünstadt, wenn auch in Coronazeiten mit Einschränkungen. Deshalb kann sich eine Leserin nicht erklären, was sie dieser Tage beobachtet hat: Zwei hochbetagte Frauen hätten mit Begleitpersonen zu Untersuchungen gehen wollen. An der Pforte sei diesen aber der Zutritt verweht worden.

Eine der Frauen sei von ihrem Schwiegersohn begleitet worden. Ihm sei gesagt worden: „Sie können hier nicht rein.“ Auf seine Erwiderung, dass die alte Dame sich nicht alleine zurechtfinden könne, sei ihm gesagt worden: „Doch, wir helfen ihr.“ Dies ist aber nach Aussage der Leserin nicht passiert: Denn die Frau sei an zwei Stöcken gegangen, der Mann an der Pforte habe sie aufgefordert, ihm die Stöcke zu geben und sich die Hände zu desinfizieren – schwierig, wenn man gehbehindert ist.

Timo Ries, der stellvertretende Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses, kann sich das nicht erklären: Denn Patienten, die auf Unterstützung angewiesen seien, dürften auf jeden Fall eine Begleitperson mitbringen. Dies sei sogar diese Woche noch einmal in einer Besprechung thematisiert worden. Warum das in dem geschilderten Fall nicht so war, könne er nicht nachvollziehen.

Bitte um Voranmeldung

Ries bittet hilfsbedürftige Patienten, die für eine Untersuchung ins Krankenhaus kommen, darum, im Vorfeld Bescheid zu sagen, dass eine Begleitperson mitkommt. Und er will an der Pforte und in der Ambulanz noch einmal darauf hinweisen, dass Patienten, die Unterstützung benötigen, jemanden ins Krankenhaus mitbringen dürfen.