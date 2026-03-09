Hilfe beim Ausparken hat für einen 20-Jährigen am Sonntag mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr geendet. Laut einer Mitteilung beobachteten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt, wie zwei Personen auf dem Mitfahrerparkplatz in Kirchheim an der Weinstraße in ein Auto einstiegen und dieses „rasant“ rückwärts ausgeparkt wurde. Nach ein paar Metern tauschten die Insassen die Plätze. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige, der nun auf dem Beifahrersitz saß, das Auto für eine jetzt am Steuer sitzende 18-Jährige ausgeparkt hatte, weil diese als Führscheinneuling noch etwas unsicher sei. Allerdings roch der Helfer laut Polizei nach Alkohol, ein Atemtest zeigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.