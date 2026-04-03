Grünstadt RHEINPFALZ Plus Artikel High am Steuer: Grünstadter Polizei zieht Mann aus dem Verkehr

Die Grünstadter Polizei hat einen Mann gestoppt, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr.
Die Grünstadter Polizei hat einen Mann gestoppt, der unter Drogeneinfluss Auto fuhr.

Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt haben am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen BMW-Fahrer in der Asselheimer Straße in Grünstadt kontrolliert. Dies teilt die Polizei Grünstadt in einer Pressemeldung mit. Der junge Mann benahm sich auffällig. Die Polizisten vermuteten, dass er unter Drogen stand und machten einen Drogenvortest. Der schlug an: Der 22-Jährige hatte Betäubungsmittel konsumiert und muss sich nun auf ein Bußgeldverfahren einstellen.

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