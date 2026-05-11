Vielerorts schließen Restaurants wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit. In Obersülzen gibt es nur ein Lokal – und das betreibt der SV. Wie er das schafft.

Am Morgen ist es noch ruhig im Sülzer Tor. Die Stühle sind leer, genauso die Küche, auch hinter der Theke steht noch niemand, der Bier zapft. In wenigen Stunden wird das anders sein. Außer samstags gibt es einen Mittagstisch, den vor allem Arbeiter und Geschäftsleute nutzten, außer montags wird die Küche auch am Abend besetzt.

Was nach einem regulären Gastronomiebetrieb klingt, ist ein Projekt, das vom Ehrenamt lebt: Seit acht Jahren stemmt der SV Obersülzen die Gastronomie mit Dutzenden Helfern, die hungrige und durstige Menschen versorgen, angedockt an den Spielbetrieb des Vereins. Es ist ein Projekt, das Norbert Bölger, dem Vorsitzenden des SV, am Herzen liegt und das er seit Beginn seiner Rente vor zehn Jahren auch forciert.

Enttäuschung über Wirte spornt an

Das Lokal gibt es eigentlich schon seit 2002 und die Ambition des Vereins noch länger. Ursprünglich hatte der nämlich seit Anfang der 90er-Jahre die Dorfschänke im Ortskern betrieben, und zwar auf Provisionsbasis: Es gab einen Wirt, der mietfrei die Gäste versorgte, während der Verein die Getränke stellte, erzählt Bölger. 2001 entstand das neue Vereinsgelände, auf das der SV um zog, und auch hier setzte er das Konzept fort. „Aber wir mussten als Verein viel aushalten“, so der Vorsitzende.

Norbert Bölger ist Vorsitzender des Vereins. Ihm liegt die Gaststätte am Herzen. Foto: Mareike Keiper

Gemeint ist: Mit den Wirten hat es nicht immer geklappt, der SV habe viel tolertiert und sei oft unzufrieden gewesen. Und als sich Bölger schließlich vor zehn Jahren in den Ruhestand verabschiedete, war plötzlich Zeit für die Vereinsgaststätte, die er anders aufziehen wollte. Ein Grund dafür waren auch die Kosten, wie er sagt. Wegen des Geländes hatte der SV enorme Schulden aufgenommen. Von den ursprünglichen 400.000 Euro waren vor zehn Jahren immer noch 340.000 Euro übrig.

Nur noch Bruchteil der Schulden offen

Das sollte sich ändern. Also setzte der Verein, der neben Fußball auch Tai-Chi anbietet, zunehmend aufs Sparen – und auf Eigenleistung. Bölger organisierte die Gaststätte neu, motivierte Ehrenamtliche, stellte ein Küchenteam auf. Jetzt sind noch etwas mehr als 100.000 Euro offen, während der Betrieb des Lokals hervorragend laufe. Genau das ist der Punkt, auf den der Vorsitzende hinaus möchte: wenige Kosten bei steigenden Einnahmen helfen, das Vereinsgelände zu finanzieren. Und das liegt eben auch am Ehrenamt.

170 Menschen haben in dem Lokal Platz. Foto: Mareike Keiper

30 Freiwillige wechseln sich in der Küche ab, sieben, darunter ein Bäckermeister, kümmern sich sporadisch ums Backen. „Ich rekrutiere sie aus dem Mitgliederkreis“, sagt Bölger. Rund 600 Aktive gibt es derzeit beim SV, darunter auch etliche, die gar nicht in Obersülzen leben. Zu ihnen zähle ein Ehepaar aus Frankenthal, das beim Vorbeifahren über das Vereinsheim gestolpert sei, am Stammtisch teilgenommen habe und schließlich sehr aktiv im Helferkreis wurde.

Damenfußball als Zugpferd

Und darauf setzt der Verein. Nur Obersülzer Mitglieder? Das würde auch gar nicht funktionieren, ist der Vorsitzende überzeugt. Es brauche auch diejenigen von außerhalb, die das Vereinskonzept mittragen. Über den in der Region eher seltenen Damenfußball laufe das gut. Darüber hinaus bekomme der SV immer wieder Praktikanten über den Vermittlungsverein Bildung Förderung Beratung Worms gestellt.

Auch ein Dartsverein ist in der Gaststätte untergekommen. Foto: Mareike Keiper

Damit der Aufwand in der Küche überschaubar ist, setze das Team auf „einfache leichte Gerichte“, so Bölger. Das bedeutet, typischerweise gebe es einige gutbürgerliche Speisen wie Schnitzel und Bratwurst, und zwar zu überschaubaren Preisen. Das sei nur deshalb möglich, weil der Verein weder Lohn noch Miete zahlen muss.

Verein will Dorf beleben

Den Einkauf übernimmt Bölger selbst. Jeden Tag fährt er in den Großhandel, bevor sein Team in der Küche die Speisen für die Gäste zubereite. Die Helfer seien entsprechend geschult, die technische Ausstattung für diese Gerichte ausgelegt. Grundsätzlich ist das Lokal auf den Vereinsbetrieb zugeschnitten – deshalb ist eines der nächsten Projekte eine Terrasse zwischen Gastronomie und Sportplatz, um auch dort sitzen und die Spiele angucken zu können.

Im Sommer ist auch das Speisen im Freien möglich. Foto: Mareike Keiper

Doch warum all der Aufwand im Ehrenamt? „Obersülzen war tot“, fasst es Bölger zusammen. Erst durch den Verein, damals der einzige, sei das Dorf in den 70ern wieder aufgelebt. Er selbst sieht im SV „ein Hobby“ und eine Aufgabe. Die hängt mit der Ortsgemeinde zusammen und mit Verantwortung: Durch deren Bürgschaft sei der Kredit vor mehr als 20 Jahren überhaupt erst zustande gekommen. Deshalb sei es ihm und dem Verein wichtig, die letzten Schulden zu begleichen, „im Sinne der Gemeinde“ – und ihren Bürgern etwas zurückzugeben.