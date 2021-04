Jeder Bürger kann sich einmal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten für Schnelltests in Grünstadt und den Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg, die auf der Corona-Seite des Landes genannt werden.

In folgenden Testzentren kann man sich ohne Termin testen lassen:

Grünstadt: Schnelltestcenter im Weinstraßencenter: Mittwoch und Freitag, 17 bis 20 Uhr. EcoCare-Testcentrum vor dem Kaufland: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr. Ramsen: AGTSV: Das Testzentrum startet am Freitag. Es gelten folgende Zeiten: Dienstag 18 bis 21 Uhr, Donnerstag 9 bis 11 Uhr, Freitag 17 bis 21 Uhr, Sonntag 9.30 bis 12.30 und 15 bis 19 Uhr. Eisenberg: Testzentrum bei der Moscheegemeinde: mittwochs 17 bis 19 Uhr. Leiningerland: Informationen über die Termine des Corona-Mobils auf der Webseite der Verbandsgemeinde Leiningerland unter www.vg-l.de.

Für diese Testzentren braucht man einen Termin:

Hettenleidelheim: Schnelltest-Zentrum, Parkplatz an der Rückseite des Therapiezentrums, Hauptstraße 41 a, Einfahrt über Schulwiesengraben, Terminvereinbarung unter schnelltest-hettenleidelheim.de: Montag, Mittwoch und Freitag 17.30 bis 19.30 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr; wer ohne Termin kommt, muss mit längeren Wartezeiten rechnen. Eisenberg: DRK-Abstrichzentrum, Rot-Kreuz-Straße 2: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 17 bis 20 Uhr; Anmeldung ist nötig unter abstrichtermin.eisenberg@web.de oder Telefon 06351/ 1470994. Kerzenheim: Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 18.30 Uhr, Termin unter Telefon 06351/6852.

Mehrere Arztpraxen bieten kostenlose Coronatests an. Setzen Sie sich bitte mit der jeweiligen Praxis in Verbindung, um vorab einen Termin für einen Test zu vereinbaren. Grünstadt: Goldner & Seufzer, Kemp; Bischoff/Lenhart; Galan; Zahnarztpraxis Müßig. Kirchheim: Hausarztpraxis Kirchheim. Ebertsheim: Schlamp/Franke-Busch; Schlamp/Koch. Bockenheim: Eckelmann. Hettenleidelheim: Raabe/Blattner. Eisenberg: Zimmermann; Mahler. Stauf: Arztpraxis in der Lessingstraße.

Diese Apotheken testen mit Termin: