Leider macht das Coronavirus an Weihnachten keine Pause – und manch einer will sich vielleicht in einem Testzentrum testen lassen, bevor er die Großeltern oder den Gottesdienst besucht. Andreas Blatner, der am Verladeplatz in Grünstadt Schnell- und PCR-Tests anbietet, ist an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen für die Bürger da, das Testzentrum im Ärztehaus ist an den Feiertagen geöffnet. Jeweils an Heiligabend, dem Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 12 Uhr bietet Blatner die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. „Wir übernehmen auch die Kontrollen für Kontaktpersonen oder Menschen, deren Selbsttests positiv ausgefallen sind, und bieten den dann nötigen PCR-Test an. Solche Personen können uns gezielt ansteuern“, sagt Blatner. Am 27. Dezember sowie vom 29. bis 31. Dezember ist das Testzentrum jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 28. Dezember, und am 1. Januar ist es geschlossen. Das Testzentrum am Modehaus Jost in Grünstadt ist an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr geöffnet, die letzte Testung wird um 12.45 Uhr vorgenommen. Am 25. und am 26. Dezember bleibt das Testzentrum geschlossen. Beim Schnelltestzentrum im Didier-Gelände kann man für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage noch feste Termine buchen. Die Internetadresse lautet: www.schnelltestzentrum-gruenstadt.de. Das Testzentrum von Ecocare am Fitnessstudio Venice Beach ist an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr offen, an den beiden Feiertagen ist es geschlossen.