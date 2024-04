Den Hettenleidelheimern stehen Steuererhöhungen ins Haus: Rückwirkend zum Jahreswechsel steigt der Satz für ihre bebauten und bebaubaren Grundstücke um 120 Prozentpunkte von aktuell 500 auf 620 Prozent. Damit liegt er so hoch wie in keinem anderen Ort der Verbandsgemeinde Leiningerland. Ein Ratsmitglied wollte vor der entscheidenden Abstimmung wissen, warum immer bei den Immobilienbesitzern kassiert wird. Was der Bürgermeister antwortete, steht im ausführlichen Artikel.