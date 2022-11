Anlässlich des St.-Martinstags am Freitag, ziehen auch in Grünstadt und Umgebung wieder Martinsumzüge durch die Straßen. Ein Überblick.

Freitag, 11. November

Der Martinsumzug der Kita St. Peter in Grünstadt beginnt 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche. Nach einem kurzen Zug durch die Straßen gibt es im Garten der Kita ein Martinsfeuer mit Glühwein, Kinderpunsch und Wurst im Brötchen. Teilnehmer werden gebeten, Tassen für die Getränke mitzubringen.

In Biedesheim geht es um 17 Uhr am Kindergarten los. Nach dem Martinsumzug findet ebendort ein kleiner Umtrunk statt. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch sowie Martinsbrezeln und Bratwürste.

Der Martinsumzug in Kerzenheim startet um 17 Uhr am Kindergarten. Das Martinsspiel der Kindergartenkinder folgt beim Martinsfeuer im Kerwegarten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt Martinsbrezeln, Würstchen, Punsch und Glühwein.

Vor dem Umzug in Ramsen gibt es um 17 Uhr eine Martinsfeier in der katholischen Kirche. Um 17.30 Uhr geht es dann los. Der Martinsumzug endet bei der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Martinsfeuer. Dort gibt es Fleischkäsebrötchen, Glühwein und Kinderpunsch. Die Teilnehmer werden gebeten, Becher und Tassen selbst mitzubringen.

Beim Martinsumzug der Kita „Löwenzahn“ in Kirchheim und der Gemeinde gibt es um 17.15 Uhr vier Treffpunkte. Je eine Gruppe trifft sich am Spielplatz im Rieslingweg, bei der ehemaligen Kläranlage in der Rückgasse, an der ehemaligen Malzfabrik in Ober den Gärten und am Spielplatz im Mittleren Waldweg. Alle Gruppen laufen um 17.30 Uhr los. Um 18 Uhr kommen alle am Diffinégebäude auf dem Roten Platz zusammen, ältere Personen können sich dort schon um 17.30 Uhr einfinden. Die Fußballer sorgen dort für das leibliche Wohl.

Das Laternenfest in Neuleiningen beginnt mit einem St.-Martinsspiel in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Anschließend setzt sich der Umzug durchs Dorf in Bewegung. Im Burghof gibt es Glühwein, Kinderpunsch und etwas zu essen.

Der Martinsumzug in Quirnheim startet um 17.30 Uhr an der Kindertagesstätte. Abschließend gibt es dann noch ein Martinsfeuer am Sportplatz.

Der von den Lautersheimer Landfrauen veranstaltete Martinsumzug beginnt um 18 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Kirche. Nach dem Zug durchs Dorf gibt es ein abschließendes Martinsfeuer mit Waffeln, Kinderpunsch, Würstchen und Glühwein beim Dorfgemeinschaftshaus.

Los geht es in Wattenheim beim Martinsumzug des Fördervereins der Grundschule um 18.30 Uhr am Kindergarten. Musikalisch wird der Zug vom Musikverein begleitet. Der Ausklang folgt im Schulhof. Dort werden Würste und Farmerröllchen vom Metzger Noll gegrillt. Die Teilnehmer werden gebeten, Tassen selbst mitzubringen.

Samstag, 12. November

Vor dem Martinsumzug in Obersülzen gibt es ab 16 Uhr einen Kindergottesdienst in der protestantischen Kirche. Um 16.45 Uhr beginnt der Zug durch die Straßen, hin zum anschließenden Martinsfeuer am Dorfgemeinschaftshaus.

Der Umzug in Tiefenthal beginnt um 17 Uhr am Weedplatz. Von dort geht es zum Feuerwehrhaus. Neben Essen und Trinken gibt es auch eine Tombola. Tassen können vor Ort gekauft, aber auch von zu Hause mitgebracht werden.

Der Martinsumzug von Battenberg beginnt um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Anschließend findet am Tennisplatz ein Martinsfeuer statt. Organisiert wird das von der Freiwilligen Feuerwehr. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch. Zum Essen gibt es neben Martinsmännchen für die Kinder unter anderem Würstchen im Brötchen.

In Obrigheim gibt es drei Umzüge. Treffpunkte sind jeweils um 17.30 Uhr am Rosengarten, an der Hans-Stein-Turnhalle und an der Grundschule. Die drei Umzüge sollen in Sternform auf den Kindergarten zulaufen. Dort gibt es zum Abschluss Fleischkäsebrötchen, Martinsmännchen, Kinderpunsch und Glühwein.

Montag, 14. November

Zum Laternenumzug am Montag in Bockenheim waren trotz mehrfacher Nachfrage keine weiteren Informationen zu erfahren.