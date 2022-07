Das Hexenhäuschen im Altleininger Wald soll wieder aufgebaut werden. Die vielfach genutzte und erst kürzlich ehrenamtlich sanierte und aufgewertete Blockhütte war am Dienstag vor einer Woche vermutlich durch Brandstiftung dem Erdboden gleichgemacht worden.

Für die Altleininger hängen viele Erinnerungen an der Hütte. Die Waldboys, eine Gruppe Ehrenamtlicher, die sich in der Corona-Zeit gegründet hat, hätten zugesichert, beim Wiederaufbau zu helfen, sagte Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Er habe auch schon Spenden dafür in seinem Briefkasten vorgefunden. Die Band Ricky & Friends um Klaus Amschler wolle ein Benefiz-Konzert zugunsten des Hexenhäuschen geben. Die Burgspieler hatten es zuletzt in ihr Stationen-Theater „Hänsel und Gretel“ eingebunden. „Es sind Requisiten im Wert von rund 1000 Euro vernichtet worden“, berichtete Schneider. Er hat die Verwaltung beauftragt, mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen. Wie hoch der Gesamtschaden sei, könne er noch nicht sagen. Das Haus ist wohl in den 1940er Jahren errichtet worden.