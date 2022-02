Die Fasnacht im Leiningerland kennt eine Besonderheit, mit der sie sich vom Rest der Pfalz abhebt: Hexen. In über einem Dutzend Vereinen sind sie organisiert und machen an Altweiberfastnacht normalerweise die Straßen unsicher. Aber in dieser Fasnachtssession ist nichts normal.

Wenn in der RHEINPFALZ steht „die Hexen treffen sich um 9 Uhr am Dorfplatz“, könnte so mancher Zugezogene schon einmal ins Stutzen kommen. Für Menschen im Leiningerland ist das ganz normal. „Hexenmania“, nennt das Andrea Hoffmann-Schulz, die Oberhexe der Sausenheimer Hexen. Hexenvereine gibt es vor allem in der alemannischen Fasnacht. Dort geht es im Gegensatz zur rheinischen Fasnachtstradition, aus der auch die hiesigen Karnevalvereine entstanden sind, nicht so sehr darum, der Obrigkeit die Leviten zu lesen. Im Alemannischen werden bei der Fasnacht, also in der Zeit vor der Fastenzeit, die bösen Geister vertrieben, indem man sie mit ihren eigenen Waffen schlägt. Konkret heißt das: Je gruseliger die Maske, desto besser.

Ins Leiningerland herübergeschwappt sind dabei die Hexen, die sich in vielen Orten niedergelassen haben. Dabei haben sie sich natürlich auch an die Gegebenheiten vor Ort angepasst, heißen Grubenhexen, Wingertshexen oder Waldhexen. Weil sich die Tradition der Hexen ein bisschen mit der rheinischen Fasnachtstradition vermischt hat, gehen die Hexen im Leiningerland traditionell an Weiberfasnacht, also am Donnerstag, auf die Straßen, schneiden den Herren die Krawatten ab und sammeln Spenden. Während der Pandemie müssen sich die Hexen aber etwas anders einfallen lassen.

Kommt Wagner davon?

Die Sausenheimer Oberhexe Andrea Hoffmann-Schulz ist schon ganz gespannt auf Donnerstag. Normalerweise würde da eine große Mannschaft Hexen ins Grünstadter Rathaus einmarschieren, um Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) feierlich den Schlips abzuschneiden. Wagner hat in diesem Jahr Glück. Seine Krawatte darf dranbleiben. Doch die Hexen wollen sich trotzdem in der Öffentlichkeit zeigen. In kleinerer Besetzung stehen die Hexen in Sausenheim und sammeln spenden für die Sausenheimer Jugend. Hoffmann-Schulz hat bereits eine leere Papier-Mülltonne bereitgestellt, in die die Spenden geworfen werden können. Alternativ wird auch mit einem Hexenbesen und einem daran befestigten Hut gesammelt. Man improvisiert. Autofahrer werden in diesem Jahr nicht einfach angehalten. „Wir hoffen, dass sie von sich aus anhalten“, so die Oberhexe. Sie bittet darum, ausnahmsweise keine Menschenansammlungen zu bilden, und legt Wert darauf, dass nur geimpfte Hexen im Einsatz sind. Neben der üblichen Hexenmaske tragen die Anhängerinnen der Schwarzen Magie FFP-2-Masken.

Die Straße absperren ist auch in Bockenheim nicht, sagt Oberhexe Tanja Schulz. Dennoch soll die sonst übliche Tour zu Bockenheimer Betrieben nicht ausfallen. Dort sammeln die Hexen ihre Spenden, die ans Hospiz „Sterntaler“ und an den Wünschewagen gehen. Je nachdem, wie viel dabei rumkommt, soll auch noch ein Teil in Bockenheim gespendet werden. Außerdem wurden bereits Spendenboxen in Geschäften und bei Winzern in Bockenheim und Kindenheim aufgestellt.

Spendenboxen gab es auch in Altleiningen, sagt Petra Lambrecht von den Waldhexen. Bei über 30 Hexen sei es schier unmöglich gewesen, innerhalb der kurzen Zeit seit den Lockerungen eine größere Aktion zu planen, zumal die Behörden keine verlässlichen Auskünfte darüber geben konnten, was denn nun möglich sei. „Man weiß nicht so richtig, wie man sich verhalten soll“, so Lambrecht. Immerhin haben die Hexen den Ort geschmückt – und mit den Spendenboxen erhoffen sich die Altleiningerinnen genug Spenden für den Mehrgenerationenplatz.

Prominenten Besuch bekommen die Hettrumer Grubehexe: Frank Rüttger (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland wird sich vermutlich seine schlechteste Krawatte anziehen und in die Bergbaugemeinde begeben, um sich diese abtrennen zu lassen. Die Grubehexe haben sich drei Parkplätze im Ort ausgesucht, auf denen sie stehen werden, um Fasnachtskichelcher (für Auswärtige: Berliner) zu verteilen – natürlich gegen eine Spende. Diese soll in diesem Jahr an eine Familie mit krankem Kind gehen, außerdem spenden die Hexen seit Jahren an ein Projekt in Nepal, das eine Hexe ins Leben gerufen hat, berichtet Oberhexe Inge Imblan. Und wenn noch was übrig ist, soll noch etwas ins Ahrtal gehen. Auch in Hettenleidelheim stehen schon Spendenboxen in den Geschäften.

Ab 9 Uhr machen die Wattenheimer Gugguxhexe ihren Ort in der Hettenleidelheimer Straße und am ehemaligen „Bankenplatz“ unsicher, teilten sie mit. „Mit uns ist den ganzen Tag zu rechnen. Wir halten Abstand und die Hygienevorschriften ein“, heißt es. Das Geld geht an die Feuerwehr.

„Hallo, hex, hex, ihr liewe Leit, / die Eiseberjer Hexe wär’n bereit. / Awer in de Pandemie / bleiwe Plän nur Theorie“, schreiben die Eisenberger Hexen in einer Pressemitteilung. Noch vor kurzem seien sie noch motiviert gewesen, am Donnerstag auf die Straßen gehen zu können. Doch darauf wurde nichts. Stattdessen wurden, wie in anderen Orten auch, Spendenboxen aufgestellt. An wen genau die Spende gehen wird, steht noch nicht fest. Aber es gibt schon eine grobe Richtung: „Es gibt viele Kinder in Eisenberg, die auf Unterstützung angewiesen sind und da wollen wir trotz erschwerter Bedingungen helfen“, heißt es von den Hexen.

Spende ins Ahrtal

Die Ramser Stumpfwaldhexen sind am Donnerstag von 10.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem TuS-Parkplatz anzutreffen, teilen sie auf Instagram mit. Dort gibt es Hexensuppe und Hexenkuchen zum Mitnehmen. Autos werden keine angehalten, freiwillige Anhalter sind aber durchaus erwünscht. Die gesammelten Spenden gehen zum einen an eine Familie mit zwei behinderten Kindern im Ahrtal, zum anderen an den TuS Ramsen zur Renovierung der Duschen. Neben der Aktion am Donnerstag haben die Hexen Spendenboxen um ganzen Ort aufgehängt.

Im Gegensatz zu anderen Hexenvereinen gehen die Queremer Berghexe nicht am Donnerstag auf die Straße, sondern dienstags. Dabei singen sie das alte Fasnachtslied „Fassenacht, die Panne kracht, die Kichelcher sin gebacke“, erklärt Mama-Hex Petra Goger. Früher hätten das die Kinder gemacht. „Aber als Halloween in Mode gekommen ist, hat das aufgehört“, so die Quirnheimerin. In diesem Jahr fällt es aber leider aus. Da die meisten der Frauen berufstätig seien, müssten sie sich dafür freinehmen. Normalerweise sei das auch der Fall, doch angesichts der Pandemie habe das niemand eingeplant. Ersatzaktionen seien auch nicht geplant. „Vielleicht nächstes Jahr wieder“, hofft Goger.