Die Sausrummer Hexen haben dem Haus der Jugend in Grünstadt 5000 Euro gespendet. Das Geld wurde noch in einer Zeit gesammelt, als Corona nicht das Leben bestimmte.

Die Hexen haben das Geld in einer Zeit gesammelt, als man noch nicht wusste, wie lange die Pandemie das Land lahm legen würde, wie Oberhexe Andrea Hoffmann-Schulz berichtet: „Das Geld stammt aus der Sammlung von 2020. Wegen Corona konnte die Spende erst jetzt überreicht werden.“ Bei den Prunksitzungen der Siedlergemeinschaft Grünstadt im Januar und Februar 2020 landeten die ersten Euros in der Sammelmilchkanne, später auch bei den Sitzungen des TuS Sausenheim. Die Hexen sind fester Programmpunkt der Sitzungen.

Der wichtigste Tag der Hexen ist der Altweiberdonnerstag. Nach dem Sturm auf das Rathaus überraschen die Sausenheimerinnen die Kinder in der Schule und in der Kindertagesstätte. Banken, Weingüter und Geschäfte werden „überfallen“ und Autofahrer, die die Mautstelle in der Leiningerstraße passieren, werden zur Kasse gebeten. „Seit Jahren kommen viele Spender extra zur Mautstelle, um für den guten Zweck zu spenden“, berichtet Hoffmann-Schulz. Davon konnte nun der Verein Offene Jugendarbeit Leiningerland profitieren. Doris Matheis vom Verein und Vorsitzender Klaus Wagner haben das Geld vergangene Woche entgegengenommen, berichtet Hoffmann-Schulz.

Das Haus der Jugend ist eine von 10 Einrichtungen der offenen Jugendarbeit Leiningerland und bietet seit 40 Jahren Kindern und Jugendlichen Freizeitangebote und Ferienprogramme. Lernunterstützende Angebote fördern Kinder mit Lernproblemen und sollen zu mehr Chancengleichheit verhelfen. Im Corona-Lockdown begleiteten die Mitarbeiter das Homeschooling und betreuten in 1:1-Situationen Kinder bei den Hausaufgaben. Die Mitarbeiter des Hauses der Jugend stehen Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen, bei schulischen Problemen, Fragen der Ausbildung und allen alltäglichen Bedürfnissen zur Verfügung.

Erweiterte Öffnungszeiten im Advent

Die Öffnungszeiten des Hauses der Jugend sind: Montag: 14 bis 18 Uhr, Dienstag: 14 bis 19 Uhr, Mittwoch: 14 bis 19 Uhr, Donnerstag: 14 bis 20 Uhr, Freitag: 13 bis 18 Uhr. Ab sofort gibt’s immer freitags von 14 bis 18 Uhr im „Kindertreff“ besondere Aktionen, in den kommenden Wochen stehen dabei Bastelaktionen für Weihnachtsdekoration und Weihnachtsgeschenke auf dem Plan. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Als besonderes „vorweihnachtliches Geschenk“ öffnet das Haus der Jugend zusätzlich an den Samstagen, 4. und 18. Dezember, 10 bis 16 Uhr. Die Kinder können hier spielen, basteln und kreativ sein.

Kontakt

Jugendhaus Grünstadt, Kreuzerweg 6, Grünstadt, Telefon 06359 83640, E-Mail: hdj.gruenstadt@arcor.de, www.jugendarbeit-leiningerland.de