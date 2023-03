Geldsegen von den Grubenhexen: Die zauberhaften Damen aus Hettenleidelheim haben am Dienstagabend einen Großteil des am Schmutzigen Donnerstag eingesammelten Spendenbetrags an drei soziale Einrichtungen übergeben. Die ersten 1011,11 Euro gingen an das Projekt Wünschewagen des ASB-Landesverbands Rheinland-Pfalz (unser Bild).

„Seit vergangenem Jahr haben wir zwei Fahrzeuge bundesweit im Einsatz, das erste hat seit 2017 schon 240 todkranken Menschen eine letzte Reise beschert“, berichtete der ehrenamtliche Fahrer Olaf Deichelmann. Ein Wagen gehe jetzt übers Wochenende mit einem Patienten und einem Angehörigen an die Nordsee, der andere zu einem Besuch des Musicals „König der Löwen“ nach Hamburg. Für die Erfüllung der nicht immer ganz preiswerten Wünsche und die Unterhaltung der Autos würden solche Finanzspritzen dringend gebraucht, so Deichelmann.

Auch Beate Däuwel vom Kinderhospiz Sterntaler ist froh über 1011,11 Euro. „Wir erhalten keinerlei öffentliche Gelder“, betonte sie. In ihrer stationären Einrichtung in Dudenhofen – übrigens der landesweit einzigen – stehe neben der pflegerisch-medizinischen Behandlung die altersgerechte und situationsbedingte Beschäftigung der lebensverkürzend erkrankten Kinder im Fokus. Die Einbindung der Angehörigen sei ebenfalls wichtig.

Bildungsarbeit in Nepal steht im Mittelpunkt des von der Grubenhexe Karin Probst vor zehn Jahren gegründeten Vereins Friends of Children. „Die 1011,11 Euro werden wir in die 13 Hausarbeitszentren investieren und in Unterrichtsmaterial für 650 Kinder“, erklärte sie.