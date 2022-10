Eine Wellenliege und einen Stepper haben die Waldhexen der Ortsgemeinde Altleiningen geschenkt. Die beiden Outdoor-Möbelstücke sind für den neuen Mehrgenerationenplatz vorgesehen. Das für die Anschaffung nötige Kleingeld haben die 34 zauberhaften Damen in Spendenbüchsen gesammelt, die sie rund um den Schmutzigen Donnerstag in den örtlichen Geschäften aufgestellt hatten. Dabei sind 2485 Euro zusammengekommen. Und wie immer soll das Geld auch diesmal im Dorf bleiben. „Unser Mehrgenerationenplatz mit der Boulebahn wird sehr gut angenommen, ob von Wanderern, Vereinen oder Schulklassen“, berichtete Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt), der sich sehr über die Zuwendung freute. Das Fundament für den Stepper, der unten in der Nähe des Eckbachs aufgestellt werden soll, sei schon gegossen. Und die Wellenliege steht bereits an ihrem Bestimmungsort oben auf der Böschung, von wo aus man einen schönen Blick auf die Burgruine hat.