Von Robert Paul

An Altweiberfasching haben die Ramser Stumpfwaldhexen von Firmen, Passanten und Einrichtungen in diesem Jahr rund 3000 Euro gesammelt. Nach eigenen Angaben ist das die Rekordsumme seit ihrer Gründung im Jahr 1986. Das ergab die Auszählung eine knappe Woche später. Mitorganisatorin Laura Stoll und ihre Kolleginnen sind daher mehr als zufrieden. Denn mit dem Geld haben sie Großes vor. Es soll hälftig an die Grundschule Ramsen für ein Zirkusprojekt und an den integrativen Kindergarten in Göllheim für eine Nestschaukel gehen.

Doch damit nicht genug: Auch die Spendensumme aus dem Jahr 2021 konnte nun endlich übergeben werden. Der Förderverein Kindernotarzt darf sich über den närrischen Betrag in Höhe von 666,66 Euro freuen. Schon immer unterstützen die Stumpfwaldhexen soziale Projekte und Einrichtungen in der Region. Dass sie in diesem Jahr so viele Kinderaugen strahlen lassen können, bestätigt sie in der Pflege des Karneval-Brauchtums. Und damit soll dementsprechend auch lange nicht Schluss sein.

Übrigens: In der aktuellen Kampagne gab es einen Neuzugang. Eine Junghexe, die vor der Gruppe auf ihren Hexennamen getauft werden soll. Um ihre Zukunft muss sich die Gruppe auch deshalb erstmal keine Gedanken machen. Sie kommt mitgliederstark aus der Corona-Krise. 22 Hexen zählt sie zur Zeit. Und die haben alle das Sammeln und Geldeintreiben nicht verlernt. Darauf ein donnerndes: „Hex-Hex!“rpa