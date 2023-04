In diesem Jahr haben die Eisenberger Hexen bislang 2600 Euro an Spenden gesammelt. Die Summe sei einerseits durch eine Sammelaktion auf Eisenbergs Straßen sowie die Sammelbüchsen zusammengekommen. Auch Spenden von Eisenberger Geschäftsleute habe es gegeben, verraten die Hexen in einem Schreiben an die Redaktion.

2600 Euro – eine Summe, die selbst die umtriebigen Hexen beeindruckt. „Wir sind von diesem Ergebnis überwältigt und danken sehr herzlich für die Hilfsbereitschaft und Unterstützung“, schreibt Ruth Herz, bei den Hexen für die Pressearbeit zuständig. Herz: „Mussten wir in den vergangenen Jahren öfter die traurige Erfahrung machen, dass Autofahrer bei unserem Anblick schnell wendeten oder abbogen, kam man in diesem Jahr direkt auf uns zu und bot eine Spende an.“

Mit dem Geld wollen die Hexen nach eigenen Angaben Kinder in Eisenberg unterstützen. Daher sei der Spendenbetrag aufgeteilt worden: Die Kita „Bunte Welt“ etwa habe 1200 Euro erhalten. Derzeit ist die Kita im Pavillon der Grundschule Eisenberg untergebracht und wartet auf den Umzug in ein neues Gebäude, das noch errichtet werden soll. Mit dem Gekd soll ein Gartenhäuschen angeschafft werden, um den Spielraum für die 70 Kinder zu erweitern.

Der Rest des Geldes, 1400 Euro, wurden unterdessen an die Brücke in Eisenberg überreicht. „Gerade hier gibt es viele Kinder, die Unterstützung brauchen. So wurden Ostertüten mit Süßem und Nützlichem vorbereitet, um in der Osterwoche Kindern eine Freude zu machen“, schreibt Herz. Außerdem sollen mit dem Geld im Laufe des Jahres Dinge bereitgestellt werden, die Kinder brauchen, beispielsweise Hefte oder Stifte für den Unterricht.

Herz: „Wir sind sehr froh, hier in Eisenberg, direkt vor Ort, helfen zu können und danken allen Spendern und Unterstützern nochmals mit einem dreifach donnernden Hex,hex!“