Ein schwarzer Mann tritt den Hocker unter den Füßen der Gemeinde Kleinkarlbach weg. Klare politische Ansage der „Hexen“ in der Eckbachgemeinde, die mit ihrem kreativen Streich wohl auf Missstände hinweisen wollen. So kritisieren sie die drohende Schließung der Grundschule und damit der Turnhalle, warnen vor dem Verlust der Vereine und der Dorfkultur. Mit der Frage „Wollt Ihr das?“ scheinen sie ihre Mitbürger aufrütteln zu wollen. Der Galgen steht am Platz gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus.