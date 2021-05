Sausenheim. Weil das gewohnte Treiben dieses Jahr nicht möglich war, haben sich die Sausenheimer Hexen eine spezielle Sammelaktion einfallen lassen. Die war recht ergiebig – und kommt dem Kreiskrankenhaus zugute.

Zwei Wochen haben Sammelmilchkannen der Sausrummer Hexen in Geschäften, Banken, der Sausenheimer Tankstelle und bei Elektro Göbel in Ludwigshafen gestanden. 3500 Euro sind zusammengekommen – deutlich mehr, als im Vorfeld erwartet. Die Spende ging kürzlich an die Mitarbeiter des Grünstadter Krankenhauses und wurde dort freudig aufgenommen. Um den Mindestabstand einzuhalten, band die Hexenabordnung ihre Präsente an ein langes Seil, das vom obersten Balkon langsam hochgezogen wurde, sodass sich die Pflegekräfte der einzelnen Stationen auf ihren Etagen bedienen konnten.