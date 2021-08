Wer glaubt, am Mittwoch wieder Pakete in Eisenberg abholen und Einschreiben verschicken zu können, der wird enttäuscht sein: Wie Bianca Wallner vom gleichnamigen Schreibwarenladen am Marktplatz, in dem die DHL-Partnerfiliale eingerichtet werden soll, am Dienstag der RHEINPFALZ mitteilte, wird daraus vorerst nichts. „Wir werden nur Briefmarken verkaufen können“, erklärte sie. Der Grund: Die gesamte technische Anlage, die für den Betrieb einer Postagentur notwendig ist, sei noch nicht geliefert, geschweige denn installiert. „Wir warten auf den Techniker“, so Wallner. Und die Eisenberger werden wohl noch länger darauf warten müssen, nach Schließung der Postniederlassung in der Kerzenheimer Straße, wieder mit Paket- und Briefdienstleistungen vor Ort versorgt zu werden.