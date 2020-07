Der Hettenleidelheimer Rat hat einstimmig beschlossen, 3360 Euro für Tablets auszugeben. Die Geräte, mit denen sich die Mitglieder der wichtigsten politischen Gremien (Rat, Haupt- und Finanz- sowie Bauausschuss) die Sitzungsunterlagen aus dem Internet herunterladen können, sollen helfen, Papier-, Kopier- und Portokosten zu sparen.

Der Verbandsgemeinderat Leiningerland hatte am 22. Juni beschlossen, digitale Gremienarbeit in allen 21 Dörfern zu ermöglichen. Die VG übernimmt dabei 75 Prozent der Anschaffungskosten. Für Hettenleidelheim sind – da etliche Leute in mehreren Gremien sitzen – insgesamt 21 Tablets für 13.440 Euro zu kaufen. Der von der Ortsgemeinde selbst zu stemmende Anteil soll in den Nachtragshaushalt eingestellt werden. Zusätzlich muss aber die Leistungsfähigkeit der WLAN-Netze in den Sitzungsräumen überprüft werden, was auch nochmal Geld kostet.