Grünstadter Zeitung: Hettenleidelheim, 26. September 1924. Auf der Mittelheide, dem höchstgelegenen Punkt unseres Dorfes, steht nun der stolze Bau der neuen Turnhalle des Turnvereins „Gut Heil“ in seiner ganzen Größe im Rohbau fertig da. Große Opfer sind noch von den Mitgliedern zu bringen. Um so freudiger darf es begrüßt werden, daß das „Lehrer-Kränzchen Hettenleidelheim-Eisenberg und Umgebung“ am kommenden Samstag im Gasthaus „Zum Adler“ ein Konzert zu Gunsten des Turnhallenneubaus veranstalten wird. Die mitwirkenden Kräfte versprechen einen hohen Kunstgenuß. Da der ganze Erlös für die gute Sache der Turnerei bestimmt ist, dürfte mit starkem Besuch zu rechnen sein. Ehrenpflicht der Mitglieder des Turnvereins ist es, recht zahlreich zu erscheinen, zumal die Veranstalter in uneigennütziger Weise unserem Turnhallenbau eine große Gunst erweisen.