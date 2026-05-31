Im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die A-Klasse Rhein-Pfalz setzt sich das Gästeteam durch. Wie es zum deutlichen Resultat kam.

Der Traum vom Aufstieg in die Fußball A-Klasse hat für die Fußballer der SG Hettenleidelheim/ Wattenheim am Samstag einen großen Dämpfer erhalten. Das Team von Trainer Igor Nunes Goncalves unterlag am Samstag im ersten Aufstiegsspiel gegen den MSV Ludwigshafen deutlich mit 1:4 (0:2).

Dennoch ist die Zuversicht bei der Spielgemeinschaft ungebrochen. Am Mittwoch, 19 Uhr, treffen beide Teams wieder aufeinander. „Das war letztlich ein verdienter Sieg von Ludwigshafen“, sagt Nunes Goncalves, machte aber klar: „Wir müssen die Partie schnell abhaken. Am Mittwochabend reicht allerdings ja schon ein 1:0-Sieg, um zurückzukommen und eine entscheidende Begegnung zu erzwingen.“ Vor 310 Zuschauern waren die Ludwigshafener in der Offensive einfach sehr effektiv. „Der MSV hat aus seinen ersten vier Möglichkeiten drei Tore gemacht“, sagte Nunes Goncalves. Der gute Ioannis Babas brachte den MSV mit der ersten Chance mit 1:0 (16.) in Front. Die SG-Akteure zeigten sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz zwar bemüht aber in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft. Kurz vor der Pause schlugen die Ludwigshafener dann erneut zu. Rene Mamon erhöhte auf 2:0 (42.). Und direkt nach dem Seitenwechsel verpasste Erhan Cakir mit dem 3:0 (46.) den SG-Akteuren den entscheidenden Stich.

Zehn Minuten in Unterzahl

Ab der 67. Spielminute mussten die Platzherren dann sogar noch zehn Minuten in Unterzahl spielen, weil Marius Bergsträßer eine Zeitstrafe bekam. In Überzahl gelang dem MSV dann sogar noch das 4:0, als Mohamed El Moutaouakkel einen Foulelfmeter zum 4:0 (76.) verwandelte. Danach ließen die Ludwigshafener etwas nach und die SG kam zu Chancen. Mirco Tschirschke verkürzte auf 1:4 (79.). Doch für mehr reichte es für die Heimmannschaft nicht mehr.

„Wir sind in der zweiten Hälfte viel aktiver und aggressiver in den Zweikämpfen gewesen, aber wenn es schon 0:4 steht, kann man dann eben nicht mehr viel ausrichten“, sagte Igor Nunes Goncalves, der klar machte: „Wir wollen am Mittwochabend in Ludwigshafen viel wacher auftreten und offensiver spielen. Gut wäre ein 1:0. Hinten raus hat der MSV Ludwigshafen doch kräftemäßig Probleme bekommen, eine Führung wäre deshalb schon sehr wichtig.“ MSV-Coach Berkan Celik seine Mannschaft für eine sehr gute Leistung. „Wir müssen uns noch einmal konzentrieren und zu Hause die Entscheidung herbeiführen“, sagte er. Die zweite Partie findet auf der Bezirkssportanlage in Mundenheim statt.