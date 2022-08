Eine Welt-Uraufführung war am Samstag auf der Hertlingsheiser Kerwe zu erleben. Weil das Mannheimer Trio Goodies kurzfristig wegen Krankheit absagen musste, hat sich Tobias John mächtig ins Zeug gelegt, um das Konzert zu ersetzen. „Ich hab Donnerstagnacht angefangen zu telefonieren und hatte schließlich eine Band zusammen“, erläuterte der Marketingleiter eines großen Kfz-Meisterbetriebs, der Bassist bei Die Buwe ist, Sänger bei Kind of Used und als Pfälzer Mundart-Künstler De Toibasch auftritt. „Wir haben überlegt, welche Lieder wir können und dann ein Programm zusammengestellt“, so der Sambacher. Die erste Probe der mal eben zusammengewürfelten Formation habe auf der Bühne stattgefunden. Herausgekommen ist gute Unterhaltung mit Cover-Stücken. Michael Margraf vom Kerwekomitee freute sich über einen gut gefüllten Festplatz. Am Freitag sei nur halb so viel los gewesen. Die Umleitung wegen Straßenbauarbeiten ist an einer Stelle ungeschickt ausgeschildert. Es sieht so aus, als dürfe man nicht von der Hintergasse links in die Klosterhofstraße einbiegen, um zum Parkplatz des TuS zu gelangen. Das ist aber erlaubt. Die Kerwe wird noch bis 9. August gefeiert: am Montag mit Mr. B. Spring, am Dienstag mit Die Buwe.