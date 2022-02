Nach zwei hervorragenden Bewertungen in 2017 und 2021 ist der Naturkostladen Herrlisch in der Grünstadter Fußgängerzone erneut unter die Top-Betriebe seiner Branche gewählt worden. Fast 59.000 Menschen haben sich zwischen dem 25. Oktober und dem 5. Dezember an der 19. Online-Abstimmung des Magazins Schrot & Korn beteiligt und ihre Einkaufsquelle für ökologische Produkte unter anderem in den Kategorien Service, Sortiment und Atmosphäre benotet. Unter den 110 besten von bundesweit 2610 Bioläden im Jahr 2022 befindet sich auch das Geschäft Herrlisch. „Damit zählen wir zu den obersten vier bis fünf Prozent in Deutschland“, sagt Inhaber Niels-Holger Albrecht, der die Auszeichnung in Bronze für herausragende Leistungen in fachkundiger Beratung und für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis entgegennehmen kann.