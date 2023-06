Bislang gab es aber lediglich Achtungserfolge für die PTC-Herren I gegen teils übermächtige Gegner. Jetzt aber feierten sie einen 9:0-Auswärtssieg beim 1. TC Weilerbach III und rückten in der Tabelle der A-Klasse auf den vorletzten Platz vor.

Der 16-jährige Spitzenspieler des PTC, Louis Helf, hatte es bislang nicht leicht. So hatte er bis jetzt einen Österreicher, einen Deutsch-Brasilianer und einen Chilenen als Gegner. Er schlug sich wacker, aber zu holen gegen die teils bezahlten Profis war für ihn nichts. „Endlich mal jemand ,Normales’“, freute er sich, als er seinen Gegner Nico Schording las und diesem anschließend kaum Luft zum Atmen beim 6:0, 6:1-Sieg ließ.

„Meine Buben sind heute top motiviert, und wir wollen diesen Auswärtssieg unbedingt! Dass sie heute etwas schwächer standen, war glücklich für uns, aber auch das muss man erstmal gewinnen“, so der erfreute Captain Dostalek. Sowohl er, als auch Julian Klausing, Julian Metzinger, Emil Heppes und Nick Eberle holten glatte Zweisatzsiege, was bereits zum Sieg reichte. „Das Einzige was heute fehlte, war Schatten“, so Jan-Luca Wetzel, der im Doppel eingesetzt wurde. Mit diesem 9:0-Auswärtssieg schob sich die Nachwuchstruppe an dem Gegner vorbei auf die drittletzte Position, die zum Klassenerhalt reicht. In der kommenden Woche ist man spielfrei, und dann kommt der BASF TC, bei dem man nie weiß, wie er antritt. „Motiviert sind wir, und wir haben nun auch Hunger auf den nächsten Sieg,“ gibt sich Julian Klausing kämpferisch.

Apropos Hunger, standesgemäß wurde nach dem Spiel gegrillt, so ein Siegersteak schmeckt einfach nochmal besser als nach einer Niederlage.

PTC-Damen siegen zum Auftakt 6:0

Obwohl es bereits Mitte Juni ist, gaben dennoch Mannschaften ihr Saisondebüt, unter anderem die Damen II, die am Sonntag die Damen der Spielgemeinschaft aus Fußgönnheim und Ruchheim empfingen durften. Obwohl etliche Stammspielerinnen fehlten, wussten die jungen Damen sehr zu überzeugen. Noch etwas müde, so ging es bereits um 9 Uhr los, um der Mittagshitze etwas zu entfliehen. Die Kapitänin Maren Reichenecker schwor ihr Team ein „Wir sind jung und holen uns heute den Auftaktsieg!“ Gesagt, getan, und die Spielführerin ging mit gutem Beispiel voran an der Spitzenposition und holte einen hart umkämpften 7:5, 6:4-Sieg. Die beiden Nachwuchstrainerinnen Carolin Cremers und Clara Mahler spielten ein tolles Tennis und machten in den entscheidenden Situationen die Punkte. Fast zeitgleich gewannen beide mit 6:2 und 6:2. Jasmin Böhler, die dafür bekannt ist, wirklich jeden Ball zurückzubringen, ließ ihre Gegnerin verzweifeln und holte einen souveränen 6:1, 6:1- Sieg zur Vorentscheidung.

Die Doppel gingen in den Formationen Cremers/Mahler und Böhler/Kraus ebenfalls an die Heimmannschaft, und so holten die Damen II einen glänzenden 6:0-Auftaktsieg. „Unsere Gegnerinnen waren hoch motiviert, aber wir konnten Ihnen den Zahn ziehen“, betonte eine hoch erfreute Carolin Cremers. Und obwohl es im Gegensatz zu den Grünstadter Herren in Grünstadt Schatten gab, „haben wir ein Andenken an den ersten Spieltag, nämlich den Abdruck des Mannschaftstops durch die viele Sonne.“

Weitere Ergebnisse

Park-Tennisclub Grünstadt

Damen I beim TC RW Pirmasens (Pfalzliga) 1:8

Damen 40 I beim TC GW Frankenthal (Pfalzliga) 5:4

Damen 50 gegen SG Neustadt-Edenkoben (Oberliga) 8:1

Damen 55 beim TC GW Neustadt (Pfalzliga) 2:4

Herren II gegen TC Nussdorf (A-Klasse) 2:4

Herren 40 I gegen TC WB Zweibrücken (Pfalzliga) 4:5

Herren 40 II beim TC BW Zeiskam (Pfalzliga) 5:1

Herren 40 III beim TC Otterberg (C-Klasse) 2:4

Herren 50 I gegen TC WR Speyer (A-Klasse) 0:9

Herren 55 I gegen TC BW Beckingen (Oberliga) 6:3

Herren 55 II beim TC GW Bellheim (Pfalzliga) 8:1

Herren 55 III beim TV Mußbach (B-Klasse) 3:6

Herren 60 gegen SG Saulheim/Lörzweiler (Verbandsliga) 7:2.