Am Samstag waren die Hockeyherren vom VfR Grünstadt zum Pokalspiel bei Rotweiß Koblenz zu Gast. Dank eines 1:0 Erfolges ist der VfR Grünstadt eine Pokalrunde weiter und gehört damit zu den sechs besten Mannschaften in Rheinland-Pfalz. Als nächste Hürde auf dem Weg zum Pokaltriumpf wartet am Samstag nun der Oberligist TSG Kaiserslautern auf den VfR.

Als klarer Favorit ist der VfR Grünstadt ans deutsche Eck gereist. Zwei Ligen trennen den Gastgeber Rotweiß Koblenz vom VfR Grünstadt, über den Sieger des Spieles sollte es eigentlich keine großen Diskussionen geben. Der VfR Grünstadt trat die Auswärtsfahrt allerdings mit großen Personalsorgen an. Mit Marco Bergmann, Thomas Trinkel, Daniel Battersby, Stefan Baust und Patrick Seebacher fehlten fünf wichtige Stammkräfte. Gleichzeitig gaben mit Benedikt Hammer und Ole Wolf zwei Nachwuchstalente ihr Pflichtspieldebüt in der Herrenmannschaft.

Zum Held des Tages avancierte jedoch bereits vor Anpfiff Tobias Hack, der sich am frühen Morgen dazu entschloss, aus Sankt Peter Ording an der Nordsee zum Spiel in Koblenz anzureisen. Dank dieser aufopferungsvollen Tat konnte Grünstadt zumindest einen Auswechselspieler aufbieten. Bereits im ersten Viertel zeigte Grünstadt, dass sie die technisch und physisch bessere Mannschaft ist, allein Zählbares gelang in dieser Phase nicht.

Deutliche Ansage zeigt Wirkung

Beide Außenbahnspieler Julian Theobald und Eduard Muchin hatten immer wieder großartige Läufe in den Schusskreis, der finale Pass blieb aber zu oft aus. Eine deutliche Ansage in der kurzen Viertelpause brachte eine Verbesserung ins Spiel. Die Pässe wurden präziser gespielt und Grünstadt gelang es endlich auch, kurze Ecken heraus zu spielen.

Das Tor des Tages gelang aber einem überragendem Debütanten: Ole Wolf. Nach feinem Zuspiel von Simon Hammer lenkte Wolf den Ball unhaltbar für den Koblenzer Torwart ins kurze Eck. Erstes Spiel, erstes Tor, die Freude war groß bei Wolf.

Eigentlich hätte es jetzt mit dem Torregen losgehen können, zu dominant spielten die Grünstadter auf dem Kunstrasen Oberwerth auf. Mitte der zweiten Halbzeit gaben die Grünstadter aber jede Kontrolle über das Spiel auf und luden Koblenz in den eigenen Schusskreis ein. „Am Ende wurde das Spiel ja noch mal richtig eng, ich hab auf den Ausgleich gehofft“ so Harald Annemaier, Präsident des Hockeyverbandes Rheinlandpfalz/Saar, der gleichzeitig auch Präsident von Rotweiß Koblenz ist. Als der Schlusspfiff ertönte, wussten viele der in grün gekleideten Grünstadter Hockeyspieler nicht, ob sie sich freuen oder hadern sollten.

Neue Talente gibt es bei den Hockeyherren

Abwehrurgestein Michael Lehnhardt konnte nach Schlusspfiff nur Positives aus den zurückliegenden 60 Minuten ziehen: „Es hat Spaß gemacht, wir haben mit Bene und Ole zwei tolle Talente integrieren können und eine Runde weiter sind wir auch noch.“

In der nächsten Pokalrunde trifft der VfR Grünstadt am kommenden Samstag nun auf die TSG Kaiserslautern, die wie der VfR auch in der Oberliga spielt. Es bedarf einer Leistungssteigerung beim VfR, um die nächste Pokalhürde zu nehmen.