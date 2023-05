Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tischtennis-Spieler melden sich am Wochenende zurück. Die neue Saison startet. Die Corona-Pandemie zwingt die Klubs zu Hygienekonzepten bei den Spieltagen. Die Herren des TV Colgenstein-Heidesheim gehen ab sofort in der 1. Pfalzliga an den Start.

Mit den altbewährten Spielern geht der TVC I in die neue Runde. Dirk Eichholdtz und Thorsten Stumpf werden wieder das vordere Paarkreuz der Colgensteiner bilden. Das Auftaktspiel bestreiten die TVC-Spieler