Die Faustballer der TSG Tiefenthal haben beim Auswärtsspieltag in Karlsruhe zwei Siege eingefahren. Mit 6:2 Punkten nach vier Partien in der neuen Hallenrunde ist das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger im Soll. Die TSG-Damen holten zum Hallenrundenauftakt in der Zweiten Liga einen Sieg.

Von Reiner Bolander

Wir haben richtig gut gespielt, und das ohne Christoph Wyrobek als Zweitangreifer“, zeigte sich der Tiefenthaler Coach von der Leistung seiner Mannschaft angetan. In der ersten Begegnung trafen die TSG-Akteure auf die Mannschaft des Spieltagveranstalters ESG Karlsruhe. Dort stand der ehemalige Tiefenthaler Volker van Dawen im Kader. Vor dem hochgewachsenen Hauptangreifer hatten Ricardo Happersberger und seine Spieler mächtig Respekt. Doch die Tiefenthaler setzten die Karlsruher von Beginn an unter Druck. Julian Gaub spielte vorne rechts. Die kompletten Angriffsaktionen der TSG gingen über Christoph Happersberger. Und das lief vorzüglich.

Den ersten Satz gewannen die Tiefenthaler mit 11:5. Im zweiten Durchgang gaben die TSG-Akteure, bei denen Sönke Kern in der Mitte als Aufbauspieler agierte, nur zwei Punkte ab. Die Karlsruher und van Dawen fanden nie in den Rhythmus. Nach dem 11:2 im zweiten Satz entschieden die Tiefenthaler den dritten Abschnitt klar mit 11:3 für sich und feierten einen ungefährdeten 3:0 Sieg. Die erste Begegnung dauerte gerade einmal 29 Minuten.

Der Coach ließ rotieren

„In der zweiten Begegnung gegen die FG Offenburg war der Spielverlauf ähnlich“, sagte Ricardo Happersberger. „Ich habe halt einiges ausprobiert, aber wann, wenn nicht in solchen Spielen.“ Die TSG ging als klarer Favorit gegen das noch sieglose Ligaschlusslicht in die Partie und wurde der Rolle auch voll gerecht. Auch wenn die einzelnen Satzergebnisse knapper waren als zuvor in der Begegnung gegen Karlsruhe, so dominierten die Tiefenthaler die Partie. Coach Ricardo Happersberger ließ viel rotieren. Satz eins ging mit 11:8 an die TSG. Die Tiefenthaler gewannen auch den zweiten Durchgang souverän mit 11:7. In Satz drei hatten die Offenburger dann ihre Chance. Doch die TSG schnappte sich auch diesen Durchgang mit 12:10 und machte den Zu-Null-Sieg perfekt.

Vorfreude auf den Heimspieltag am 27. November

„Wir haben nun zwei Wochen Spielpause. Dann bestreiten wir aber am Sonntag, 27. November, unseren ersten Heimspieltag in Eisenberg“, sagte Ricardo Happersberger nach dem zweiten 3:0-Erfolg. Gegner sind dann der ungeschlagene Spitzenreiter TSV Karlsdorf und der mit 6:2 Zählern punktgleiche Pfalzrivale TB Oppau. „Auf den Spieltag freuen wir uns schon sehr, das werden bestimmt zwei tolle Spiele“, sagte der Tiefenthaler Coach.

Am Samstag starten die zweite und dritte Herrenmannschaft der Tiefenthaler in die neue Hallenrunde der Verbandsliga. Die TSG II trifft in der Sporthalle in Edingen auf den TB Oppau III und den TSV Ludwigshafen. Die dritte Mannschaft spielt gegen TB Oppau II und V.

Sieg und Niederlage für die TSG-Damen

Die Frauen-Mannschaft der TSG Tiefenthal hatte am Sonntag Saisonauftakt in der Zweiten Bundesliga West. Das Team von Trainer Dominik Seel verkaufte sich beim Spieltag in Gärtringen ordentlich. Im ersten Spiel verloren die Tiefenthalerinnen zwar gegen den TSV Gärtringen klar mit 0:3 (5:11, 5:11, 6:11). Doch die TSG-Damen kamen zurück. In der zweiten Begegnung bezwangen sie den TV Schlutenbach sehr deutlich mit 3:0 (11:6, 11:2, 11:6).

Ihre nächsten Partien bestreiten die TSG-Damen am Sonntag, 27. November, in Waibstadt. Die Mannschaft von Coach Seel trifft auf den TV Waibstadt und den TV Calw II.