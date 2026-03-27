Weil sie sich gegen ihre Landeskirche wehren, rufen evangelische Geistliche in Grünstadt die Gläubigen zusammen. Pfarrer Christopher Markutzik erklärt, was da los ist.

Herr Markutzik, erste Gemeindeversammlung der Grünstadter Protestanten seit Jahrzehnten: Heißt das, bei Ihnen brennt die Hütte?

Es ist zumindest mal so dringend, dass wir als Presbyterium keine weiteren Entscheidungen treffen wollen, ohne möglichst viele Menschen mit ins Boot zu nehmen. Wir beschreiten hier in Grünstadt ja gerade einen Weg, der konträr zum Kurs der Landeskirche steht. Wir wollen unseren Kurs erläutern und die Gemeinde darüber informieren, was die Landeskirche plant.

Was ist denn so dramatisch an dem, was die Landeskirche plant?

Der wichtigste formale Punkt ist die Frage der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Im Moment hat jede einzelne Gemeinde diesen Status, der soll uns aberkannt werden. Die Landeskirche will knapp 400 Körperschaften zu fünf Körperschaften machen. Man glaubt, dass man damit Geld spart. Wir befürchten, dass wir Dinge abgenommen kriegen, die wir bei uns gut geregelt bekommen.

Geld sparen, indem man Strukturen verschlankt: Das klingt doch nach einem plausiblen Konzept.

Es ist weniger plausibel als man denkt. Es gibt eine Berechnung, dass das 900.000 Euro bringen soll. Bei einem Einsparbedarf von 60 Millionen ist das vernachlässigbar.

Sind Sie oder Ihr Pfarrer-Kollege Andreas Funke nicht schon viel zu sehr Partei, um bei einer Gemeindeversammlung noch neutral über Pläne der Landeskirche informieren zu können?

Natürlich sind wir parteiisch. Aber ich mache die Moderation der Gemeindeversammlung in meiner Eigenschaft als Landessynodaler. Ein Presbyteriumsmitglied wird die Pläne der Landeskirche erläutern – aufbauend auf dem Material, das wir von der Landeskirche haben. Und dann wird er auch die Anfragen verdeutlichen, die es dazu gibt. Wir werden unsere Position vertreten und wollen die Gemeinde mitnehmen.

Heißt das dann doch, Sie blasen zum Kirchenvolksaufstand?

(Seufzt) Jein. Also, nein. Ich glaube, das ist zu scharf formuliert. Es sind ja nicht nur fünf Pfarrer und ein paar Presbyter, die sich damit auseinandersetzen. Wir haben in der Initiative „Pro Presbyterium“ kompetente Leute, die selbst aus dem Unternehmensberater-Bereich kommen und solche Transformationsprozesse in großen Unternehmen mitgemacht haben. Die kommen aus ihrer Erfahrung heraus zu dem Ergebnis, dass so ein Weg selten Verbesserungen gebracht hat. Und das ist ja unsere große Angst: dass wir hinterher als Kirche schwächer dastehen als vorher.

Aber irgendwo muss das Geld doch gespart werden, weil es fehlt ja wirklich.

Es gibt die Idee, dass man Körperschaften zusammenlegt, aber nicht in so einem großen Rahmen. Es blieben dann vielleicht 40 Körperschaften. Das würde nach einer landeskirchlichen Projektion auch 800.000 Euro sparen.

Und wäre besser als das, was im Moment geplant ist?

Dem jetzigen Plan zufolge sollen wir ja in einem Dekanat aufgehen, das von Weintor zu Weintor geht, von Bockenheim bis nach Schweigen-Rechtenbach. Das nimmt den regionalen Bezug von den Leuten, die vor Ort etwas entscheiden müssten. Wenn ich hier in Sausenheim sitze und mir Gedanken machen muss über ein Gemeindehaus in Bockenheim, dann kann ich das noch. Aber wenn es um irgendwas in Bad Bergzabern geht: Wie soll das funktionieren? Ich weiß doch gar nicht, was da vor Ort los ist. Wir befürchten, dass so ehrenamtliches Engagement in einem nicht einpreisbaren Umfang wegfällt.

Könnte es den Ehrenamtlichen nicht auch mehr Gestaltungsfreiheit bringen, wenn kirchliche Strukturen abgebaut werden?

Presbyterien sollen viel mehr Aufgaben übernehmen, weil viel hauptamtliches Personal wegfällt. Aber sie bekommen keine Entscheidungskompetenz. Denn der Gebäude- und Grundbesitz sowie die finanziellen Rücklagen sollen an die neuen Groß-Dekanate gehen. Und nur wer den Geldbeutel in der Hand hat, kann handeln.

Ist es für engagierte Normal-Protestanten echt so wichtig, wer den Geldbeutel in der Hand hat?

Ich glaube, für uns hier vor Ort sieht das anders aus als für jemanden in einem Verwaltungsamt in Speyer. Dort denkt man: „Die Leute haben sich schon immer für die Kirche engagiert und nie gefragt, wem was gehört. Das wird so bleiben.“ Wir befürchten, dass die Leute sagen: „Wenn die uns alles wegnehmen, warum soll ich noch irgendwas für die Kirche tun.“ In den Presbyterien, die ich überblicke, ist das tatsächlich ein Riesenthema.

Termin

Gemeindeversammlung am Samstag, 28. März, um 11 Uhr in der Martinskirche Grünstadt.