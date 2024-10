Wegen des herabfallenden Herbstlaubs pocht die Stadt Grünstadt auf Bürger-Pflichten, die zum Teil als ungerecht wahrgenommen werden. Die Mahnung aus dem Rathaus: Anwohner haben Blätter auch dann vom Gehweg zu kehren, wenn sie zum Beispiel vom Nachbar- oder von städtischen Bäumen stammen. Außerdem ist es verboten, das Laub in Säcken am Straßenrand abzuladen, in öffentliche Mülleimer zu kippen oder in Abwasser-Mulden zu fegen. Loswerden kann man es zum Beispiel, indem man es zum Beispiel zum Wertstoffhof bringt.