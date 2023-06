Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnapsdaten wie der heutige 2.2.22 sind beliebte Tage zum Heiraten. In den vergangenen Jahren gab es die eine oder andere Möglichkeit, sich an einem Datum der besonderen Art zu vermählen. Doch wie ist es eigentlich, an einem 10.10.10 oder 11.11.11 zu heiraten? Zwei Paare aus Hettenleidelheim wissen das genau.

Andreas und Petra Walczok aus Hettenleidelheim haben vor mehr als elf Jahren geheiratet. Damals, im Jahr 2010, waren sie bereits zwei Jahre ein Paar. Das Ja-Wort gaben sie sich am 10.10.2010. „Wir