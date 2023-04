Der Heimatverein Kirchheim feiert am Wochenende sein 60-jähriges Bestehen. Und natürlich darf dabei eine Sache nicht fehlen: Das Aufstellen des Maibaums.

Der Heimatverein will, dass es sich in Kirchheim gut leben lässt und dafür tut er auch viel. Die wichtigen Projekte seien die Ausstattung der Kerwe zusammen mit den Söhnen Kirchheims und dem Kerwekomitee sowie das Aufstellen von Weihnachtskrippe, Halloween-Riesen-Kürbis und Osterhasen am Kriegerdenkmal, sagt Vorsitzender Bernd Schmidt.

Kürbis und Hase wurden vom Kirchheimer Künstler Simon Kurpick gefertigt. Die Mitglieder des Vereins verteilen zudem Martinsbrezeln und Ostereier an Kindergarten- und Schulkinder. Der Verein führe Projekte zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch und trage dazu bei, den Ort mit Leben zu füllen.

Schmidt sagt: „Bei uns im Verein kann man ideal Kontakt zu anderen Kirchheimern knüpfen, Teamgeist erleben und Erinnerungen schaffen. Durch unsere Aktionen, Medienarbeit und Mitgliederwerbung konnten wir schon viele Neumitglieder dazugewinnen. Besonders am Herzen liegt uns der Austausch und die Begegnung zwischen Jung und Alt – schließlich können wir alle immer voneinander lernen.“

Wie wird das Fest gefeiert?

Eine der traditionellen Aufgaben des Heimatvereins war und ist das Stellen des Maibaums auf dem Roten Platz, was in diesem Jahr für Samstagabend geplant ist, ab 20 Uhr gibt es Livemusik der Band „Gitarrenkombo Vogelfrei“. Am Sonntag beginnt das Programm bereits um 10 Uhr mit dem Bayerischen Frühschoppen, ab 11 Uhr spielt das Bergmanns-Blasorchester Hettenleidelheim.

„Um 13.30 Uhr startet ein buntes Aktivprogramm im Hof des Diffiné-Hauses in Kooperation mit den Kirchheimer Vereinen, bei dem Jung und Alt, Groß und Klein mitmachen können“, verrät Sandra Dierkes, die seit rund zwei Jahren Mitglied im Heimatverein ist. Ab 20 Uhr lädt der Verein zum „Tanz in den Mai“ mit DJ Hardleg ein, bevor um circa 21.45 Uhr ein großes Feuerwerk startet. Am Samstag und am Sonntag wird es Bewirtung geben, am Montag ist von 10 bis 14 Uhr der gemütliche Ausklang der Feierlichkeiten.

„Insgesamt haben wir 60 Jubilare persönlich eingeladen, die mehr als 25 Jahre im Verein sind, darunter auch unser Gründungsmitglied Manfred Krauß“, sagt Sandra Dierkes.

Kontakt

www.heimatverein-kirchheim.de, Telefon Vorsitzender Bernd Schmidt: 0174 2675189