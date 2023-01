Einen Großbrand an einem Fahrzeug in Kleinkarlbach hat die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland an Silvester kurz nach Mitternacht gemeldet bekommen. Beim ersten Einsatz im neuen Jahr rückten fünf Fahrzeuge der Wehr mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten aus. Die Feuerwehr Grünstadt unterstützte diese mit zwei weiteren Fahrzeugen und zusätzlichen Einsatzkräften. Nach Ankunft der Wehren stellte sich vor Ort jedoch schnell heraus: Es brannte kein Fahrzeug, sondern eine Hecke. Diese konnte laut VG-Wehrleiter Markus Ittel rasch gelöscht werden. Ob die Hecke wegen eines Feuerwerkskörpers in Brand geriet, sei unklar. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde zudem ein daneben parkendes Fahrzeug untersucht, um jegliche Brandgefahr auszuschließen. Die Silvesternacht im Leiningerland sei insgesamt ruhig verlaufen, lautet das Fazit des VG-Wehrleiters.