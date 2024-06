Im Zeitraum zwischen Montag, 27. Mai, 12 Uhr, und vergangenen Samstag, 10 Uhr, haben Unbekannte den Glaseinsatz einer Hauseingangstür in der Hauptstraße in Grünstadt beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.