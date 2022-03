Manches wächst der Ortsgemeinde Hettenleidelheim buchstäblich über den Kopf: Nicht nur die Schulden, sondern auch die Vegetation. Bei der Vorstellung des Haushaltsplans fürs laufende Jahr, der ein kräftiges Minus von 86.990 Euro im Ergebnisetat ausweist, wurde auch darüber informiert, dass ein dritter Gemeindearbeiter eingestellt werden soll.

Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) wies auf eine neue Position im fast 200 Seiten starken Etatplan hin, eine Lohnkostenerstattung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 22.000 Euro. „Bei den Personalaufwendungen ist jetzt auch ein dritter Gemeindearbeiter einkalkuliert“, sagte er. Die Ortsgemeinde habe schon lange eine zusätzliche Kraft haben wollen. Die bisherigen zwei Beschäftigten könnten nicht alles Notwendige erledigen. Unter anderem werde jemand gebraucht, der den schön gestalteten Friedhof in Ordnung hält. Nun sei vom Landkreis immerhin eine halbe zusätzliche Stelle genehmigt worden. „Wir haben mit der VG gesprochen, ob die Stunden nicht aufgestockt werden könnten, weil ja auch ein Hausmeister für die Luitpoldschule benötigt wird“, so Blaga. Dominik Wellstein (SPD) gefiel das nicht: „Wenn dieser dritte Mann krank ist, fehlt er doppelt, weil die anderen zwei dann seine Arbeit für die VG mitmachen müssen.“ Der Ortschef versicherte, dass jeder bei seinem Aufgabengebiet bleibe.

Insgesamt sind knapp 2,38 Millionen Euro Personalkosten im Haushalt 2022 vorgesehen. Das ist nach der Umlagebelastung von 2,54 Millionen Euro der höchste Posten auf der Aufwandsseite. An Investitionen geplant sind 1,17 Millionen Euro. Darunter fallen ins Gewicht: 550.000 Euro Ausbau Waldblick, 200.000 Euro Straßenoberflächenentwässerung, 125.000 Euro für verschiedene Anschaffungen in den Kitas sowie 100.000 Euro Planungskosten für die Sanierung der Jahnsporthallen. Die Kreditbelastung steigt auf 10,96 Millionen Euro (2021: 10,37 Millionen Euro).