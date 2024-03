Nach einem relativ kleinen Überschuss von 8950 Euro im vergangenen Jahr, sieht die Planung für den Carlsberger Haushalt 2024 ein sattes Plus im Ergebnisetat von 286.700 Euro vor. Und das, obwohl die Ausgaben steigen.

An Aufwendungen sind für das laufende Jahr 7,10 Millionen Euro kalkuliert. 2023 waren es noch 6,57 Millionen Euro. Allein die Personalkosten in der Ortsgemeinde, die unter anderem zwei Kindergärten und einen Bauhof unterhält, sind in zwölf Monaten um 351.700 auf 2,48 Millionen Euro gewachsen. Um 102.660 Euro hat die Umlagebelastung zugenommen, um 72.300 Euro der Unterhalt von Gebäuden und Außenanlagen. Aber die Verwaltung rechnet zur Gegenfinanzierung allein mit Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer in Höhe von 93.530 Euro und mit 350.000 Euro durch den Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet „Am Ringelsberg“.

Bürgermeister Werner Majunke (CDU) erläuterte im Rat, dass eine Arbeitsgruppe gerade die Modalitäten für die Veräußerung der zwölf Bauplätze festlege. Die restlichen Erschließungskosten für das Areal in Hertlingshausen sind im Haushalt mit 342.400 Euro angesetzt. Für die bauliche Erweiterung der Kita „Spatzennest“ stehen im Zahlenwerk 80.000 Euro für eine Vorstudie. Und für eine Photovoltaikanlage, die auf das Dach der Kita „Kinderkiste“ montiert werden soll, sind 62.000 Euro vorgesehen.

Der Rat hat den Etat einstimmig abgesegnet.