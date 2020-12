Auch in Neuleiningen hat sich die finanzielle Situation aufgrund der Coronakrise merklich verschlechtert. Der Gemeinderat verabschiedete einen Nachtragshaushalt, der im Ergebnisetat mit einem Fehlbetrag von 109.330 Euro abschließt – kalkuliert war ein Überschuss von 13.885 Euro.

Wie das Minus von 123.215 Euro gegenüber dem ursprünglichen Plan zustandekam, erläuterte Kerstin Fischer aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Leiningerland. Zum einen fehlten 57.400 Euro Einkommensteuer, da im Pandemiejahr viele Menschen in Kurzarbeit oder gar erwerbslos seien. Jetzt steht der Gemeindeanteil an dieser Steuer mit nur noch 515.600 Euro im Nachtragshaushalt. „Auch muss der Ansatz der Einnahmen aus der Gewerbesteuer im laufenden Jahr um 44.400 auf 111.000 Euro nach unten korrigiert werden“, erklärte Fischer.

Auch zu dem Posten „Kommunale Forstbetriebe“ konnte sie keine schönen Zahlen nennen: Zum einen fielen die Erträge aus dem Holzverkauf aufgrund der enormen Waldschäden 20.000 Euro geringer aus als erwartet und liegen jetzt bei 54.290 Euro. Zum anderen sind die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Verbandsumlage um 12.620 Euro auf insgesamt 54.240 Euro angewachsen.

Zwei Parkplatzprojekte verschoben

Eine kräftige Erhöhung auf der Ausgabenseite ist auch beim Posten Kreisumlage zu verzeichnen. Hier hat die Gemeinde 392.000 Euro zu zahlen, das sind 14.100 Euro mehr als veranschlagt. Um 10.800 Euro steigt die Schulumlage auf 71.900 Euro, was aber durch die Senkung der Umlage an die Verbandsgemeinde um 10.900 Euro auf 261.900 Euro kompensiert wird. „Schön ist, dass durch die Umschuldung eines langfristigen Kredits von alten zu aktuellen Konditionen 14.120 Euro weniger Zinsen anfallen“, so Fischer. In der Summe sind die Erträge um 23.695 Euro niedriger und die Aufwendungen um 99.520 Euro höher.

Die größte Veränderung bei den Investitionen ergibt sich bei der Kindertagesstätte St. Nikolaus, die zum Jahresbeginn von der katholischen Kirche an die Sitzgemeinde übertragen wurde. Dafür mussten 15.840 Euro Grunderwerbssteuer und 360 Euro Beurkundungskosten bezahlt werden. Auf 2021 verschoben worden sind zwei Parkplatzprojekte: der Umbau des ehemaligen Spielplatzes an der alten Malzfabrik für 50.000 Euro und die Erweiterung der Pkw-Stellflächen bei Rüttger in der Friedrich-Ebert-Straße für 30.000 Euro.

Die Bauwerksprüfung zur Generalsanierung der Brücke in den Wald bei Neuleiningen-Tal steht mit 20.000 Euro im Plan. Gegengerechnet ist eine in Aussicht stehende Förderung aus dem Investitions-Stock des Landes in Höhe von 60 Prozent, also 12.000 Euro. Die Schulden steigen von 1,07 Millionen Euro zum Jahresbeginn auf 1,18 Millionen Euro zum 31. Dezember. Darunter sind 648.700 Euro an langfristigen Darlehen.