[Aktualisiert: 12.35 Uhr] In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat in Obrigheim der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. Probleme machte den Wehrleuten die Solaranlage.

Kaum war am Mittwochabend nach mehrstündigem Einsatz ein Waldbrand bei Carlsberg gelöscht, folgte für die Leiningerland-Wehren der nächste große Alarm. Am Donnerstag um 0.36 wurden sie gerufen, weil im Obrigheimer Ortsteil Mühlheim der Dachstuhl eines Hauses brannte. 70 Wehrleute aus Obrigheim, Grünstadt und Bockenheim-Kindenheim rückten mit 22 Fahrzeugen an.

Die Brandursache ist nach Polizeiangaben unklar. Der stellvertretende Verbandsgemeinde-Wehrleiter Jochen Lander geht davon aus, dass das Feuer weiter unten im Haus ausgebrochen war und die Flammen von dort aus dann den Dachstuhl erfasst haben. Das Anwesen dürfte wegen der eigentlichen Feuerschäden sowie wegen des Löschwasser-Einsatzes vorerst unbewohnbar sein. Den Sachschaden beziffern die Ermittler auf rund 500.000 Euro.

Bewohner leicht verletzt

Ein Bewohner hat bei eigenen Löschversuchen leichte Verletzungen erlitten. Die Wehr hatte das Feuer eigenen Angaben zufolge gegen 1.40 Uhr unter Kontrolle. Verkompliziert haben den Einsatz Lander zufolge die auf dem Dach des historischen Anwesens in der Hauptstraße installierten Solarmodule. Solche Anlagen gelten bei Bränden als besondere Herausforderung, weil sie weiterhin Elektrizität produzieren und Löschwasser unter Strom setzen können.

In Obrigheim gab es dieses Problem wegen der nächtlichen Dunkelheit zwar nicht, aber die Module erwiesen sich Lander zufolge als Barriere. Sie waren den Einsatzkräften bei den Löscharbeiten etwa von der Drehleiter aus im Weg.